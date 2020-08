Weil ein Spielautomat angeblich zu Unrecht den Einsatz einbehalten hat, hat ein Mann in der Nacht zu Freitag eine Spielhalle in Hannover überfallen. Der Unbekannte forderte erst sein Geld zurück, doch als die Angestellte ablehnte, wollte er selbst in die Kasse greifen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.