Mann in Lebensgefahr: Streit  im Steintor-Viertel von Hannover eskaliert

Hannover

Die Polizeidirektion Hannover fahndet nach zwei Männern und einer Frau. Einer der gesuchten Männer soll am Mittwochabend in Hannovers Steintor-Viertel mit einem weiteren Mann in Streit geraten sein. Dabei soll die Auseinandersetzung eskaliert sein. Die Männer sollen sich geprügelt haben. Dabei soll das Opfer so unglücklich auf den Boden gefallen sein, dass es derzeit mit lebensgefährlichen Verletzungen im künstlichen Koma liegt. Die beiden anderen Männer und die Frau sind flüchtig. Sie sollen in Richtung Schmiedestraße/Georgstraße davon gerannt sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die drei Verdächtigen sollen gegen 21. 35 Uhr in der Knochenhauerstraße/Am Marstall mit dem späteren Opfer aneinander geraten sein. Der Grund dafür ist bislang unklar. Nach dem tätlichen Angriff flüchteten die Täter und ließen ihr Opfer zurück. Die Polizei nahm am Tatort die Spuren auf. Bei den Gesuchten soll es sich, ersten Informationen zufolge um zwei Männer und eine Frau um die 20 Jahre handeln. Eine Begleitperson des Opfers erlitt vor Ort einen Schock und musste versorgt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Von Tobias Morchner