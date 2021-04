Hannover

Sven Heckmüller schaltete blitzschnell. Er ging am Sonnabend mit seiner Tochter am Mittellandkanal spazieren, als vor seinen Augen ein kleiner Junge im kalten Wasser unterging. Ohne zu zögern sprang der 47-Jährige hinterher und holte den bewusstlosen Neunjährigen wieder an die Oberfläche. Dem Jungen geht es wieder gut. Heckmüller verhinderte durch sein schnelles Handeln wahrscheinlich Schlimmeres.

„Ich dachte erst, der Junge wollte seinen Freund veräppeln“, sagt der 47-Jährige am Tag danach im Gespräch mit der HAZ. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr unter der Kanalbrücke der Tannenbergallee zwischen der Zentralen Polizeidirektion und dem Lister Bad. Der zwölfjährige Begleiter sei nur kurz zuvor wieder aus dem Mittellandkanal geklettert, als der Jüngere plötzlich strauchelte. „Mit einem Mal habe ich nur noch seine Hände gesehen“, sagt Heckmüller.

Junge kommt an Land wieder zu sich

Sofort sprintete Heckmüller los und sprang in voller Montur in den Kanal. „Auf einmal war Vati weg“, berichtet die elfjährige Finja. Erst als alles schon vorbei war, habe sie so wirklich mitbekommen, wohin ihr Vater so schnell verschwunden war. Ziemlich direkt nach dem Sprung entdeckte Heckmüller den bewusstlosen Neunjährigen und brachte ihn ans Ufer. Dort habe ihm ein älterer Herr geholfen, das Kind an Land zu hieven. „Anschließend habe ich den Jungen in die stabile Seitenlage gebracht und er kam schnell wieder zu sich“, sagt der 47-Jährige, der mit seiner Tochter eigentlich in den Kleingarten und am Ufer Enten füttern wollte.

Parallel zur Rettungsaktion wählten zwei Spaziergängerinnen den Notruf. Heckmüller kann sich in dem Trubel nur noch daran erinnern, dass die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort waren. Auf HAZ-Anfrage bestätigt Polizeisprecherin Janique Bohrmann den Vorfall. „Der Junge war kurzzeitig untergegangen und konnte wohl nicht schwimmen“, sagt sie. Die Kinder wohnen in der Nähe und hatten mit dem Rad einen Ausflug unternommen. Dabei kam ihnen spontan die Idee, baden zu gehen. Ins Krankenhaus musste der Neunjährige nicht, wurde aber zu seinen Eltern gebracht.

Als Jugendlicher bei der DLRG aktiv

Laut Heckmüller stand der Junge ziemlich neben sich. Ihm erzählte der Neunjährige verdutzt, dass er selbst nicht wisse, wie das passieren konnte. „Er meinte, er gehe doch immer im Lister Bad schwimmen“, sagt der 47-Jährige. Doch das sei überhaupt nicht mit dem kalten Mittellandkanal vergleichbar, entgegnete Heckmüller. Er war als Jugendlicher bei der DLRG aktiv und kenne die Tücken. „Das Ganze hat mir jetzt sicher auch geholfen“, sagt der 47-Jährige. Selbst wenn die Rettungsschwimmerausbildung schon einige Jahre her ist, stecke das Grundwissen noch immer im Unterbewusstsein.

Und die Situation zeigte Heckmüller auch wieder, wie wichtig ein Erste-Hilfe-Kurs ist. Der 47-Jährige arbeitet als Justizbeamter am Amtsgericht Hannover und frischt sein Wissen alle zwei Jahre auf. „Da kann ich wirklich nur jedem raten, das auch zu machen.“ Allein schon, um jemanden richtig in die stabile Seitenlage zu bringen. „Es braucht nicht viel, um zu helfen.“ Tochter Finja ist auf jeden Fall sehr stolz auf ihren Vater: „Das hat er richtig toll gemacht.“

