Hannover

Ein junges Ehepaar hat am Sonntag in Hannover verhindert, dass ein 16-jähriges Mädchen entführt wird. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden einen 57-Jährigen dabei beobachtet, wie er die Jugendliche in sein Auto zerren wollte. Das Paar schritt ein und verfolgte den Verdächtigen anschließend sogar no...