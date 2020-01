Ein 56-Jähriger hat am Dienstagabend in Hannover 20 Autos zerkratzt. Ein Anwohner hatte den Verdächtigen bemerkt, als dieser auf die Fahrzeuge einschlug. Für die Polizei ist der Mann kein Unbekannter: Schon 2018 hatte er monatelang in Döhren geparkte Fahrzeuge beschädigt, ehe er gefasst werden konnte.