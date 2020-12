Hannover

Der Appell ist eindrücklich. Die diesjährige Weihnachtsansprache von Adrian M. Grandt fällt extrem emotional aus. Der Leiter der Alten- und Pflegeresidenz Margarethenhof in Laatzen hat keine gute Nachrichten vor dem Fest. Es fehlt Personal in der Pflege, vor allem für eine besondere Fürsorge anlässlich der Feiertage. „Die Weihnachtsfeiern und Spaziergänge müssen verkürzt werden, es ist einfach noch weniger Zeit für die Bewohner da als ohnehin schon.“

Grandt macht dafür unter anderem die vielen Testungen verantwortlich, die das Personal derzeit selbst vornehmen muss – und damit bei der Pflege und Beschäftigung der Senioren schmerzlich fehlt. Zu Recht heiße es eigentlich, dass alte Menschen in Pflegeheimen auch in der Pandemie nicht einsam seien oder gar allein sterben müssen, weil engagierte Pflegekräfte ihnen zur Seite stünden. „Aber diese Pflegekräfte fehlen jetzt einfach.“

Sein Hilferuf gelte natürlich nicht allein seiner Residenz, betont Grandt, der selbst aus der Altenpflege kommt. Aber derzeit werde in der Einrichtung jeder Mitarbeiter zweimal wöchentlich und jeder Bewohner einmal wöchentlich getestet – „das kostet viel Zeit und Kapazitäten. Zu viel.“ Rund 300 Bewohner und 200 Mitarbeiter betrifft das im Margarethenhof, bislang hat es noch keinen Corona-Fall gegeben.

Die Alten kommen zu kurz

Und nun, kurz vor Weihnachten, stehen auch noch reihenweise Testungen für die Besucher an. „Wir nehmen derzeit mit sechs Mitarbeitern täglich zwischen 10 und 17 Uhr Abstriche, das ist eine Riesenherausforderung.“

Grandt und sein Team wollen es den Angehörigen durchaus ermöglichen, ihre Lieben im Heim zu besuchen. „Aber es wäre auch hilfreich, wenn nicht täglich jemand anderes zur Oma kommt.“ Der Heimleiter fordert eindringlich mehr Personal für die Einrichtungen, zur Weihnachtszeit würde er sich auch über Ehrenamtliche freuen. In seinem Haus sei der Personalschlüssel zwar erfüllt, aber dass dieser reiche, sei reine Theorie. „Die Alten kommen zu kurz. Und Weihnachten ist eine brisante Zeit. Da ist auch der Gedanke an Suizid bei alten Menschen am stärksten. Die Gefahr ist in diesem Jahr besonders groß.“

Grandt befürchtet zudem, dass nicht nur die Zeit für Spaziergänge oder Gespräche fehlt, „auch die Sterbebegleitung wird durch den Personalmangel verkürzt.“ Vieles werde derzeit zugunsten der Sicherheit unternommen, „die Seelen vieler Bewohner bleiben dabei leider auf der Strecke.“ Der Spagat zwischen Service, Dienstleistung, Sicherheit und Empathie sei kaum zu bewältigen. Das Team des Margarethenhofs gehe mit sehr viel Erschöpfung und vor allem jeder Menge Resturlaub in die Weihnachtstage. „Die kleinen Pausen war für alle zu kurz, alle sind erschöpft.“

Besonders einsam

Auch die akribische Vorbereitung auf anstehende Impfungen hat die Mitarbeiter der Pflege gebunden. Etliche Angehörige mussten angerufen werden, um Ermächtigungen einzuholen, etliche Bewohner wurden persönlich ausführlich befragt. „Und jetzt müssen wir weiter auf das Serum warten“, sagt Grandt. Auch das würde vielen Bewohnern Angst machen, denn die meisten hängen sehr am Leben.“ Sein Fazit für Weihnachten 2020 fällt traurig aus: „Für die Menschen hier kommt nicht die schönste Zeit des Jahres. Viele sind allein. Wir sind zwar alle im Dienst, trotzdem werden es besonders einsame Festtage für unsere Senioren werden.“

