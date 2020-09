Hannover

Enormer Schaden, aber zum Glück keine Schwerverletzten: Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Hannover die Kontrolle über ihren Wagen verloren und fuhr mitten in eine Bäckerei-Filiale. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Marienstraße an der Ecke zum Sonnenweg. Das Schaufenster, Mauerwerk, der Tresen der Göing-Niederlassung und auch der Citroën der Seniorin wurden demoliert.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Fahrfehler beim Abbiegen in den Sonnenweg dazu führte, dass die 77-Jährige geradewegs auf die Bäckerei zusteuerte. Das Mauerwerk verhinderte wohl Schlimmeres. „Dadurch wurde der Citroën Picasso gestoppt, sodass die Mitarbeiter der Bäckerei und Kunden im Laden mit dem Schrecken davonkamen“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Seniorin kommt vorsorglich ins Krankenhaus

Die 77-Jährige selbst erlitt bei dem Aufprall glücklicherweise auch nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden an der Bäckerei und dem Wagen wird auf 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme blieb die Marienstraße stadtauswärts auf einer Spur gesperrt.

