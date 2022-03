Hannover

Die Pandemie bestimmt im Wesentlichen den Ablauf eines der größten Drogenverfahren in der Geschichte des Landgerichts Hannover. Seit November werden sieben Angeklagte beschuldigt, bandenmäßig eine Tonne Marihuana aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Gegen drei Angeklagte ist bereits ein Urteil ergangen.

„Die Abtrennung der anderen Angeklagten beruht auf dem Umstand, dass es aufgrund der Pandemie und mehreren Corona-Fällen immer schwieriger wurde, gemeinsame Termine mit allen Verteidigern zu finden“, erklärte Gerichtssprecherin Annika Osterloh. Zudem seien die drei Verurteilten geständig gewesen.

Drogen im Wert von 567.200 Euro umgesetzt

Den Angeklagten wird vorgeworfen, von April 2020 bis März 2021 die Drogen aus Spanien importiert zu haben. Dann seien das Rauschgift in Gewerbehallen in Winsen/Aller (Kreis Celle) verladen worden, heißt es in der Anklage. Mit den Drogen (eine Tonne Marihuana, 150 Kilo Haschisch) soll ein Umsatz von 567.200 Euro erzielt worden sein. Die illegalen Produkte landeten dann auf dem hannoverschen Drogenmarkt.

Stavros A. (39) ist zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Wegen seiner Drogensucht wurde er in eine Entzugsklinik eingewiesen. Das Gericht stellte fest, dass der Angeklagte als Abnehmer der Betäubungsmittel mehrfach mit vor Ort gewesen sei und beim Abpacken und Verladen der Drogen geholfen habe.

Stephan H. (54) wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Auch er muss in eine Klinik für Drogenentzug. Im Urteil der 18. Kammer wurde festgestellt, dass er 300.000 Euro erstatten muss. Geld, das aus den illegalen Geschäften stammte. H. habe als Bandenmitglied die Halle zum Umladen der Betäubungsmittel organisiert und sei für die Logistik auf dem Umschlagplatz verantwortlich gewesen sein, stellte Richter Patrick Gerberding fest.

Der Angeklagte Bernd M. (58) ist noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Er bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. „Er hatte in einem frühen Stadium Aufklärungshilfe geleistet, deshalb wandte die 18. Strafkammer die Kronzeugenregelung für ihn an“, erklärte Gerichtssprecherin Osterloh.

Von Thomas Nagel