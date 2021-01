Hannover

Zivile und uniformierte Polizisten sind am Dienstag in Hannovers Innenstadt gegen Drogenhändler vorgegangen. Wie bei ähnlichen Einsätzen in den vergangenen Wochen auch stießen die Einsatzkräften dabei erneut nur auf Dealer, die Kleinstmengen an Marihuana und Ecstasy zum Verkauf anboten. Insgesamt verhinderten die Fahnder sechs Drogengeschäfte.

Gegen 13.20 Uhr stießen die Polizisten an der Lützowstraße auf einen 34-jähriger Mann, der eine geringe Menge Marihuana an einen Kunden verkaufte. Sie leiteten ein Verfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen den Dealer und eines wegen des Erwerbs von Drogen gegen den Kunden ein. Beide Beschuldigte konnten anschließend ihrer Wege ziehen.

Dealer nach Polizeikontrolle erneut erwischt

An der Glockseestraße entdeckten die Fahnder bei einem 22-jährigen mutmaßlichen Dealer fünf Gramm Marihuana und Verpackungsmaterial. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Handels mit Marihuana. Gegen 17.30 Uhr fiel der 22-Jährige den Einsatzkräften am Steintor erneut auf. Er handelte mit Betäubungsmitteln. Begleitet wurde der mutmaßliche Dealer dabei von einem 25-Jährigen. Gegen die Händler wurden Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Drogenhandels aufgenommen.

Etwa eine Stunde zuvor waren Zivilfahnder an der Einmündung Georgstraße /Ecke Steintorstraße Zeugen eines weiteren Drogengeschäfts. Einer der Verdächtigen leistete bei der anschließenden Kontrolle Widerstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten fanden bei ihm 40 Euro mutmaßliches Dealgeld und bei dem Käufer eine Konsumeinheit Marihuana.

Den größten Erfolg hatten die Einsatzkräfte um kurz vor 19 Uhr an der Nordmannpassage. Nachdem die Beamten einen Handel beobachtet hatten, versuchten sie, den Verkäufer zu kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst, konnte allerdings schnell gestellt werden. Bei ihm wurden eine Konsumeinheit Marihuana, 22 Tabletten Ecstasy und 70 Euro gefunden und beschlagnahmt.

