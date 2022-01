Hannover

Glaubt man den Investoren von Hannovers drei großen Betonburgen-Sanierungsprojekten, dann müsste es in diesem Jahr überall sichtbare Fortschritte geben. Am Ihme-Zentrum beteuert das Team von Großeigentümer Lars Windhorst seit Wochen, dass es wirklich losgehen soll. Am Mittwoch nun gab die Verwaltungsspitze bekannt, dass es auch bei den beiden innerstädtischen Projekten neue Perspektiven gebe: beim Umbau des ehemaligen Maritim-Hotels am Friedrichswall und des Bredero-Hochhauses hinterm Hauptbahnhof.

Maritim und Bredero-Hochhaus: Gespräche laufen

Zum Ex-Maritim-Bau sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber, dass das Wirtschaftsdezernat erst vergangene Woche Gespräche mit den Projektentwicklern geführt habe. Als Grund für die zeitliche Verzögerung bei der Sanierung des Großbaus seien Schadstoffprobleme genannt worden. In den nächsten Tagen nun aber solle der Abriss der Betonfassade starten, der bereits für das dritte Quartal 2021 angekündigt war.

Eingerüstet und hinter Planen: Das ehemalige Maritim-Hotel in Hannover am Friedrichswall. Quelle: Conrad von Meding

Zudem werde bis Anfang Februar ein Änderungsantrag zur Baugenehmigung vorgelegt, der sich mit einer „Umstrukturierung im Gebäude“ befasse, sagte Vielhaber. Anfang März werde man eine Bemusterung der geplante Natursteinfassade sehen, zudem sei KfW-Fördergeld bewilligt worden, weil die Investoren höhere Energiestandards einhielten.

Mehr Ankündigungen als Baufortschritt

Das 100 Meter lange Gebäude aus den Sechzigerjahren soll wieder ein Hotel werden, muss allerdings innen kernsaniert werden und außen eine neue Fassade erhalten. In den vergangenen Jahren gab es stets mehr Ankündigungen als Baufortschritt, die Entkernung war von zahlreichen Querelen begleitet.

Nach eigener Darstellung aber haben die Projektentwickler, die zum Berliner Fondsunternehmen Intown/Linaeo gehören, nun einen Betreiber für das künftige Hotel gefunden. Damit wird ein Umbau attraktiv, weil künftig Einnahmen aus Vermietung oder Verkauf der Immobilie winken. Wer der Betreiber ist, wollten Unternehmenssprecher bisher nicht verraten.

Bredero-Hochhaus: „Es ist verzwickt“

Fortschritte gibt es offenbar auch am Bredero-Hochhaus neben dem Raschplatz. Dort wollen holländische Entwickler der Firma Maxime Invest die mittleren Turmetagen zu Wohnungen umbauen. Zudem wollen britische Investoren den westlichen Flügel abreißen und als Hotel neu aufbauen. Die juristische Situation aber ist sehr kompliziert, weil in vielen Fragen Einigkeit mit allen Wohnungseigentümern aus den obersten Turmetagen erzielt werden muss. Das Ganze zieht sich seit Jahren hin.

Der westliche Flügel des Hochhauses Lister Tor (Bredero-Hochhaus) soll abgerissen werden. Quelle: Conrad von Meding

Es sei „eine verzwickte Situation“, sagte Rathaus-Sonderplaner Andraes Zunft im Bauausschuss. Offenbar ist die Stadt aber selbst daran nicht ganz unschuldig: Sie hat den neuen Bebauungsplan für das Gebäude ganz speziell auf die ursprünglichen Wünsche des Investors zugeschnitten, weil sie auf diesem Weg die Kosten des Bebauungsplanverfahrens auf ihn abwälzen kann. Nun ist dieser Plan so präzise, dass er unflexibel wird: Es lassen sich keine Änderungen mehr einarbeiten. Zunft sagte, man überlege derzeit, einen ganz anderen Bebauungsplan zu erarbeiten, der dann „entfeinert“ werde.

Grünfassade am Bredero-Hochhaus?

Das könnte zum Gewinn für die Stadt werden. Dem Vernehmen nach planen die Holländer aktuell, in den unteren fünf Etagen eine Grünfassade zu installieren, die mit Pflanzenbewuchs das Stadtklima verbessern und überdies den klobigen Betoneindruck entschärfen würde. Details wollte Mitgesellschafter Rogier Oude Luttikhuis von Maxime Invest nicht nennen, bevor sie mit der Stadt nicht abgestimmt sind.

Ziel aber sei, die Passage und eine Musterwohnung in diesem Jahr auszubauen. Für April sei Baustart geplant. Damit das alles legal ist, haben die Ratspolitiker zunächst einer erneuten Verlängerung der Baugenehmigung zugestimmt.

Von Conrad von Meding