Hannover

Die Vorgänge im ehemaligen Maritim-Hotel am Cityring haben die Politik aufgeschreckt. Etwa 50 bulgarische Abrissarbeiter hatten in dem mit Schadstoffen belasteten Gebäude offenbar zwei Wochen lang ohne Trinkwasser und Toiletten hausen müssen. „So schafft man kein Vertrauen“, sagt SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich in Richtung des Investors Intwon, der die Immobilie auf Grundlage eines Erbpachtvertrags zu einem modernen Hotel umbauen soll. CDU-Baupolitiker Felix Semper wird noch schärfer. „Es sind beschämende Zustände“, sagt er und fordert, dass die Stadt externe Juristen damit beauftragt, den Vertrag mit Intown aufzulösen.

Bulgaren müssen im alten Maritim auf der Abrissbaustelle leben

Mitarbeiter aus benachbarten Büros hatten Ende vergangener Woche die Polizei darüber informiert, dass die Arbeiter auf der Abrissbaustelle leben mussten. Bei einer gemeinsamen Kontrolle am Dienstag haben Gewerbeaufsichtsamt und Gesundheitsamt angeordnet, dass die Menschen aus Südosteuropa sofort ausziehen müssen. Wohin sie umgezogen sind, war nicht zu erfahren.

Am Mittwoch hat es eine zweite Kontrolle gegeben. Das Gesundheitsamt der Region hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen das Bauunternehmen eingeleitet. Immerhin soll jetzt wieder Trinkwasser im Haus sein, auch Duschen wurden offenbar in Betrieb genommen. Alle Mitarbeiter sollen auf das Coronavirus getestet werden, weil sie auf engem Raum zusammen gelebt und gearbeitet haben.

Der Bauunternehmer musste den Behörden eine Liste mit allen Mitarbeitern aushändigen. Zudem muss er ein Hygienekonzept erstellen. Die Region hat angekündigt, dass es weitere Kontrollbesuche auf der Baustelle geben soll.

Derweil hat die Lehrter Firma A&S Betondemontage, die vor anderthalb Jahren ursprünglich mit den Entkernungsarbeiten begonnen hatte, ihre Bauzäune abgeholt, die rund um das Gebäude standen. „Ich bin von mehreren Unternehmen angerufen und gefragt worden, ob wir etwas mit den Zuständen auf der Baustelle zu tun haben“, berichtet A&S-Mitinhaber Hinrich Detmering. Er wolle die Vorgänge im Inneren aber nicht kommentieren. „Auf unseren Baustellen gibt es so etwas nicht“, sagt er nur. Inzwischen sind am Gebäude neue Mietbauzäne aufgestellt worden. Große Plakate zeigen an, dass jetzt die Firma Manufortis Construction aus Zossen bei Potsdam als Generalunternehmer tätig ist.

Schandfleck am Cityring

Wie es nun weitergehen soll mit der Großimmobilie, die direkt gegenüber dem Neuen Rathaus zum Schandfleck am Cityring verkommt, darüber gehen die Ansichten in der Politik auseinander. SPD-Mann Kelich hatte im Frühjahr die Idee ins Gespräch gebracht, dass man nach der Totalentkernung des Gebäudes statt eines Hotels dort auch Büros für städtische Mitarbeiter unterbringen könnte. Vertragspartner Intown zeigt daran großes Interesse – der Hotelmarkt ist seit Corona nicht mehr so lukrativ. „Für mich wäre das weiter eine Option“, sagt Kelich. „Aber um einen veränderten Weg zu gehen, braucht es Vertrauen. Der jüngste Vorgang ist ein neuer Beleg dafür, dass das mit Intown schwierig ist.“

Schuhe zum Trocknen, Milch zum Kühlen: Die bulgarischen Abrissarbeiter mussten auf der Baustelle leben. Quelle: Michael Thomas

„Reine Hinhaltetaktik“

CDU-Ratsherr Semper dagegen fordert einen harten Schlussstrich. „Intown fährt eine reine Hinhaltetaktik“, sagt er. Was aktuell passiere, seien „doch wieder nur Alibiarbeiten, um Fristen aus den Verträgen einzuhalten“. Intown hat sich verpflichtet, das Gebäude nach Plänen aus einem Architektenwettbewerb umzubauen. In der Branche ist es aber ein offenes Geheimnis, dass das Berliner Unternehmen Käufer sucht, die ihm das Projekt abnehmen – so lange wird offenbar auf Zeit gespielt. „Hätten sie ein Interesse an dem Umbau, dann hätten sie eine ordentliche Firma mit den Entkernungsarbeiten beauftragt.“

Die Stadtjuristen sehen derzeit keine Chance, aus dem Vertrag mit Intown auszusteigen. Semper sagt: „Dann muss man eben mal eine externe Kanzlei beauftragen. Jeder weiß ja: Fragt man zwei Juristen, bekommt man zwei Antworten.“ Im Zweifel müsse der Konflikt um den Vertrag vor Gericht ausgefochten werden. „Es ist ja schlimm genug, dass die Stadt offenbar nicht mal Sozialstandards für den Umgang mit Beschäftigten im Vertrag festgeschrieben hat“, sagt Semper.

Von Conrad von Meding