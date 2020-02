Hannover

Seit anderthalb Jahren sind die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Maritim-Grandhotel ausquartiert. Längst hätte die Sanierung des maroden Gebäudes gegenüber vom Neuen Rathaus ernsthaft beginnen sollen. Passiert ist sichtbar: nichts. Eine Abrissfirma hat einen Bauzaun aufgestellt, innen wurde zum Jahresende ein wenig an Wänden demontiert. Dann kam vor vier Wochen eine Firma, die Schadstoffproben genommen hat. Bis zum Sommer ist jetzt erstmal wieder Stillstand in der Innenstadtruine.

Maritim: Entkernung unterbrochen wegen Schadstoffen

Die Stadt bestätigt, dass die Abbrucharbeiten zwar Ende 2019 vertragsgemäß gestartet wurden. Sie „mussten aber unterbrochen werden, da akuter Schadstoffverdacht besteht“, teilt Sprecher Dennis Dix mit. Die Entkernung des Gebäudes, notwendige Voraussetzung für die seit mehr als sechs Jahren geplante Erneuerung, könne erst fortgesetzt werden, wenn „die Untersuchungsergebnisse und ein Konzept für den Abbruch unter Berücksichtigung der Schadstoffbelastung vorliegen“. Robert Döring, der Sprecher des Gebäudeeigentümers Intown, sagt, das werde dann wohl im Sommer sein.

Der Schadstoffverdacht in einer Ende der Sechzigerjahre gebauten Immobilie kommt indes nicht überraschend, in derartigen Gebäude finden sich häufig Asbest, PCB und andere Giftstoffe. Dennoch sind keine Testbohrungen gemacht worden, bevor die Flüchtlinge 2016 eingezogen oder nachdem sie im Oktober 2018 ausgezogen sind. Dass dazu erst jetzt Untersuchungen dazu stattfinden, könnte dafür sprechen, dass Intown auf Zeit spielt.

Neue Pläne für einen Neustart am Friedrichswall

Das Unternehmen hatte die Immobilie 2015 kurz vor dem Auszug des Maritim-Grandhotels gekauft, für das Grundstück einen neuen Erbpachtvertrag mit der Stadt geschlossen und einen Architektenwettbewerb für den Umbau in ein Hotel ausgelobt. Nach Plänen des Architekten Christoph Mäckler sollte der Betonklotz innen und außen wieder schick werden. Dann kamen die Flüchtlinge: Die Stadt mietete das Gebäude für 2,5 Jahre und weit mehr als 5 Millionen Euro zurück.

Seit 2018 aber könnte gebaut werden. Der Vertrag mit der Stadt sieht vor, dass Intown vor Jahresende 2019 mit der Sanierung beginnen musste. Das hat man formal eingehalten – zumindest kurzzeitig. „Bis Mitte Februar soll das Schadstoffgutachten vorliegen“, sagt Intown-Sprecher Döring. Dann wolle man „in weitere Ausschreibungen für die Entkernung gehen“. Wann die starten könnten? „Wir planen, sie voraussichtlich im Juni fortzuführen.“

Noch hat kein neuer Hotelbetreiber unterschrieben

In der Branche heißt es, dass Intown längst Käufer für das Gebäude suche. Die Firma, der zeitweilig auch der Großteil des Ihme-Zentrums gehörte, ist ein klassischer Projektentwickler: Man kauft Immobilien, sucht einen Betreiber, der einen langfristigen Mietvertrag unterschreibt – und mit diesem Mietvertrag ist das Gebäude so viel wert, dass man es gewinnbringend weiterverkaufen kann. Gewinn hat Intown dank der Flüchtlingsunterbringung wohl ohnehin schon gemacht. Es scheint daran zu hapern, dass kein namhafter Hotelbetreiber einen Vertrag unterschreiben will.

Nur in der Tiefgarage ist noch Leben – und Wasser

Leben im Haus ist jetzt nur noch in der Tiefgarage. Bernd Gartmann, Betreiber der rückwärtigen Tankstelle auf dem Hotelgelände, hält den Betrieb der beiden Untergeschosse aufrecht. Seit 28 Jahren managt er die Tiefgarage mit 290 Plätzen. 225 davon darf die Stadt tagsüber kostenfrei nutzen, so sieht es der Vertrag vor. „Seit das Hotel raus ist, ist deutlich weniger los“, sagt Gartmann. 20 bis 30 Fahrzeuge täglich etwa würden kostenpflichtig abgestellt. Auch die Waschanlage, in der Miroslaw Kozlowski mit einem Kollegen Fahrzeuge putzt, ist kaum noch ausgelastet.

Hannovers heimlichste Waschanlage ist im Hotelkeller

Ein Teil der Tiefgarage ist bereits saniert. Jahrzehntelang war über die Autoreifen im Winter Streusalz eingeschleppt worden, das die Stahlträger im Boden rosten ließ. An anderen Stellen tropft Wasser durch die Decke. „Bei Starkregen müssen wir das Wasser von den Wegen schieben“, sagt Gartmann: „Das Problem der Dichtfugen ist bekannt, irgendwann muss saniert werden.“ Erst einmal aber verhandelt er mit Intown über einen neuen Vierjahresvertrag.

Acht Etagen darüber hingegen steht alles still. Intown-Sprecher Döring verspricht: „Parallel gehen die Planungsarbeiten weiter.“ Und die Sache mit den Schadstoffen nehme man ernst: „Wir haben da Spezialisten im Haus und gehen ordentlich mit dem Thema um.“ Nur einen Zeitpunkt, wann die Ruine gegenüber vom Rathaus endlich saniert sein soll, kann Intown nicht nennen.

