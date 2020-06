Hannover

Der Beton bröselt vor sich hin, draußen flattern die Schilder eines Abbruchunternehmens im Sommerwind: Das einst so stolze Maritim-Grandhotel am Friedrichswall sieht so aus wie seit dem Auszug der Flüchtlinge 2018. Drinnen und draußen herrscht Stillstand – obwohl ein Umbau mit dem neuen Gebäudeeigentümer vertraglich vereinbart ist.

Intown plante den Abriss des Maritim-Gebäudes

In dieser Woche wurde bekannt, dass der Eigentümer, eine Tochtergesellschaft der Berliner Intown aus dem internationalen Firmengeflecht des Spekulanten Amir Dayan, zwischenzeitlich Gedankenspiele für einen Abbruch des Betonklotzes bei der Stadt vorgetragen hat. Seit 2015 ist die Friedrichswall GmbH im Besitz des 100 Meter langen Betonriegels und hat sich 2017 zu dem Totalumbau nach preisgekrönten Entwürfen des Architekten Christoph Mäckler verpflichtet. Aber erst jetzt soll aufgefallen sein, dass die Raumhöhen zu niedrig seien für ein modernes Hotel. Die Tiefgarage sei zu marode für eine wirtschaftliche Sanierung. Und die Umbaukosten insgesamt seien auch zu hoch.

Intown-Sprecher Robert Döring kommentiert das auf Anfrage der HAZ freundlich, aber unbestimmt. Man sei „jederzeit bestrebt, Objekte einer optimalen Nutzung zuzuführen“, die „zukünftigen Bedarfe abzuschätzen und passgenaue Lösungen zu finden“, teilt er mit. Das gelte auch für die Immobilie am Friedrichswall. Tatsächlich hatte Hannovers SPD-Fraktionschef Lars Kelich im Frühling eine Umnutzung des einstigen Hotelgebäudes als Büros ins Gespräch gebracht: Die Stadtverwaltung braucht dringend weitere Büroräume, und da wäre ein Standort in Blickweite des Rathauses ganz gelegen gekommen.

„Jederzeit bestrebt, Objekte einer optimalen Nutzung zuzuführen“: Intown äußert sich auf Nachfrage vage zur Zukunft des Gebäudes. Quelle: Michael Thomas

Büros statt des 100-Meter-Hotels am Friedrichswall ?

Intown muss daraufhin Morgenluft gewittert haben. Seit Monaten sucht man einen namhaften Hotelbetreiber, dem man das noch nicht modernisierte Gebäude schmackhaft machen kann, um es dann an einen Endinvestor verkaufen zu können. Hotels aber wollen in der Corona-Krise gerade nicht so gern neue Verträge schließen. Ein Abriss und der Neubau von zwei Gebäuden mit geteilter Büro- und Hotelnutzung, vielleicht auch Wohnungen und Gastronomie, schienen da eine lukrative Alternative.

Im Rathaus soll der Vorschlag abgelehnt worden sein. Der Stadt gehört das Grundstück, Intown hat nur das Erbbaurecht erworben – das sichert der Politik Mitspracherechte. Mit Blick auf die Vertragsverpflichtungen von Intown hat die Verwaltung dem Vernehmen nach darauf gedrungen, dass endlich mit der vereinbarten Sanierung begonnen wird. Die stockt gerade mal wieder, weil im Inneren Schadstoffe gefunden wurden, was bei einer Sechzigerjahreimmobilie nicht ungewöhnlich ist, angeblich den Investor aber überrascht hat.

Im Inneren des Gebäudes wurden Schadstoffe gefunden. Quelle: Michael Thomas

Kein Zeitplan

Auf HAZ-Anfrage, wie es denn nun weitergeht mit dem Gebäude an prominenter Stelle, kommt von Intown wieder nur eine Ankündigung. Man nehme „die vertraglich vereinbarten Bauarbeiten in der kommenden Woche wieder auf“, sagt Döring. Auf die Frage, ob es wenigstens einen aktuellen Zeitplan mit einem Endtermin für die Fertigstellung gibt, kommt keine Antwort. Die Idee mit dem Abriss aber hat man offenbar nicht verworfen. Die Gespräche dazu würden parallel weitergeführt, heißt es bei Intown.

Pan Am war Bauherr des Hotels Der 100 Meter lange Betonriegel gegenüber dem Neuen Rathaus gilt als städtebaulicher Fehler der Sechzigerjahre. Das Gelände gehört eigentlich zu Hannovers Altstadt, auch wenn das ästhetisch kaum noch zu erkennen ist. 1963 bis 1965 errichtete die amerikanische Fluggesellschaft Pan American World Airways (Pan Am) auf dem Gelände am Friedrichswall mit ihrer Interconti-Kette ein Hotel Intercontinental. Der gewaltige Bau mit Blick aufs Neue Rathaus galt als mondän, legendär waren die Bar im Erdgeschoss und die Suite unterm Dach. Während Messen und Großkonzerten checkten Stars und Promis von Mick Jagger und Michael Jackson bis Wladimir Putin und Francois Mitterand ein. 1995 übernahm die Maritim-Kette das Haus als Grandhotel. 2014 zog man wegen des hohen Sanierungsbedarfs aus. Zunächst übernahm der hannoversche Projektentwickler Jens Kasten und trieb die Pläne für eine Modernisierung voran. Er verkaufte das Objekt dann aber zur Überraschung der Stadt an die Intown-Kette, die damals bereits Großteile des Ihme-Zentrums erworben hatte und sich auch dort nicht mit Ruhm bekleckerte. Intown gelang es, die Immobilie für rund 6 Millionen Euro Miete von 2015 bis 2018 an die Stadt als Flüchtlingsunterkunft zu vermarkten. Seitdem wartet Hannover auf Fortschritte bei der Sanierung.

Von Conrad von Meding