Markowis bleibt Ratssitzung fern: Der geräuschlose Abschied der Grünen-Fraktionschefin

Hannover

Neun Jahre gehörte sie dem Rat der Stadt Hannover an, fünf Jahre führte sie die grüne Ratsfraktion – jetzt hat sich Freya Markowis aus der Ratspolitik gewissermaßen über Nacht zurückgezogen. Der Rat hat am Donnerstag bei seiner Sitzung im Hannover Congress Centrums (HCC) dem Sitzverlust von Markowis zugestimmt. Damit ist der Weg frei für Oliver Kluck, der das Mandat von Markowis übernimmt, aber einfacher Ratsherr bleibt. Am kommenden Dienstag will die Fraktion einen neuen Vorstand wählen.

Nüchterner Abschied

Die 37-Jährige hatte bereits am Dienstag ihren schriftlichen Rücktritt „mit sofortiger Wirkung“ bei der Stadtverwaltung eingereicht – am selben Tag, an dem sie auch ihre Fraktion von ihrem Weggang informierte. Der Abstimmung am Donnerstag im Rat blieb Markowis fern. Der Ratsvorsitzende Thomas Hermann ( SPD) bedankte sich für die „langjährige Mitarbeit“, es gab höflichen Applaus vonseiten der Ratsleute.

Anzeige

Der Abschied einer Fraktionschefin auf diese nüchterne Weise ist ungewöhnlich. Langjährige Ratsmitglieder halten meist eine kurze Abschiedsrede und bekommen Blumen zum Dank für ihre Arbeit.

Fraktionsvizes bedauern „Vorgänge“

Der Rückzug ihrer Chefin hat die Grünen-Fraktion überrascht und entsetzt. Dennoch soll es in den vergangenen Monaten bereits Unstimmigkeiten zwischen Markowis und ihrer Fraktion gegeben haben. Für Ärger in der Fraktion sorgte unter anderem, dass Markowis die von der Stadtspitze geplante Verschiebung des Fössebad-Neubaus mitgetragen hat.

Am Donnerstag vor der Ratssitzung bekundeten die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin, ihr Bedauern über die „bisherigen Vorgänge“, zugleich bedankten sie sich für die langjährige Arbeit von Markowis. „Wir sind uns der aktuellen Situation zu Zeiten der Haushaltsbeschlüsse und vor der Kommunalwahl bewusst und setzen auf die konstruktive Arbeit“, heißt es weiter in der Mitteilung der Fraktionsvizes.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel