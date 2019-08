Hannover

Die inhabergeführte Buchhandlung Decius mit zwölf Standorten in Niedersachsen bekommt zum 1. Februar einen neuen Eigentümer. Sie geht, vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamtes, an den Marktführer im deutschsprachigen Raum, Thalia. Das in Hamburg gegründete Unternehmen ist bisher in Hannover nicht vertreten.

Ein Dutzend Jobs fallen weg

Decius hat in Hannover, Laatzen, Celle, Hildesheim, Uelzen, Delmenhorst und Winsen/Luhe zwölf Standorte, darunter zwei Fachbuchhandlungen. Alle sollen erhalten bleiben, was rund 140 Arbeitsplätze sichert. Rund ein Dutzend Stellen in der bisherigen Verwaltung von Decius werden allerdings gestrichen. Über den Verkaufspreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

„Es gibt keine wirtschaftlichen Gründe für den Verkauf“, sagt Walter Treppmacher, zusammen mit Michael Jens Geschäftsführer bei Decius. Man habe aus Altersgründen – Treppmacher ist 61 Jahre, Jens 65 Jahre alt – nach einem Nachfolger gesucht, der eine Perspektive bietet. Zum Paket gehört auch der Verkauf des Rechnungsgeschäftes im Segment Recht, Wirtschaft und Steuern. Es geht allerdings nicht an Thalia, sondern an das Unternehmen Schweitzer Fachinformationen Boysen und Mauke.

Decius: Tradition aus Hannover

Decius feiert in diesem Jahr 70-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde ursprünglich als Versandbuchhandlung von Johanna Decius in Hannover gegründet. Seit 1995 sind Treppmacher und Jens geschäftsführende Gesellschafter. Sie haben den Ausbau des stationären Buchhandlungsnetzes vorangetrieben.

Lesen Sie auch:

Neue Zählung zum Einkaufsbummel: Hannover rückt auf Platz drei

Womöglich bleibt der Name erhalten

Zu Thalia wiederum gehören 330 Buchhandlungen und rund 6000 Mitarbeiter in Deutschland und Österreich, außerdem ist das Unternehmen über eine Beteiligung in der Schweiz vertreten. In Niedersachsen sind es 25 Filialen, darunter solche in Braunschweig, Oldenburg, Wolfsburg und Göttingen.

„Mit der Übernahme der Decius-Standorte möchten wir in der Region weiter wachsen und gemeinsam daran arbeiten, die erste Adresse im Raum Niedersachsen zu sein, wenn es um Bücher und das Lesen geht“, sagt Ingo Kretzschmar, Geschäftsführer stationärer Vertrieb bei Thalia.

Noch nicht entschieden ist laut Treppmacher, unter welchem Namen die Filialen von Februar an laufen. Es sei auch möglich, dass der eingeführte Name Decius erhalten bleibt. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit in seinen Filialen nicht nur Bücher und Papeteriewaren verkauft, sondern auch regelmäßig hochkarätige Autoren zu Lesungen eingeladen. Die Veranstaltungen waren in der Regel lange im Vorfeld ausgebucht.

Lesen Sie auch:

Buchhandelsketten Thalia und Mayersche fusionieren

Zalando-Outlet eröffnet früher in Hannover

Von Bernd Haase