Hannover

Innen sind noch Plätze frei, vor den Türen warten etliche Gäste – Silvester 2018 in der Markthalle dürften viele Hannoveraner noch in schlechter Erinnerung haben. Damals schrieb die Stadtverwaltung dem Betreiber vor, dass sich nur 900 Besucher gleichzeitig in der Halle aufhalten dürfen, aus Sicherheitsgründen. Das wird sich in diesem Jahr ändern.

Nach Informationen der HAZ sollen am Silvestertag 1600 Besucher zugelassen werden, fast die doppelte Anzahl. Der Markthallenbetreiber hat ein tragfähiges Brandschutzkonzept eingereicht. Die Genehmigung nach der Niedersächsischen Versammlungsstättenverordnung steht noch aus, soll aber in den kommenden Tagen erfolgen.

Offiziell hält sich die Stadt noch zurück. „Die Zahl der zugelassenen Besucher wird spürbar höher sein“, teilt Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ mit. Zudem werde es „definitiv“ eine Genehmigung für die Veranstaltung geben. Diese Erlaubnis befinde sich noch im Verfahren und stehe kurz vor dem Abschluss.

2018 durften nur 900 Gäste in der Markthalle feiern

Für Silvester 2018 machte die Stadt dem Markthallenbetreiber, der Firma WSW Immobilienverwaltungs- und Management GmbH, eine Reihe von Auflagen. Die einschneidendste lautete: In der gesamten Markthalle durften sich am Silvestertag zwischen 7 und 16 Uhr nicht mehr als 900 Besucher aufhalten. Die WSW musste einen Sicherheitsdienst bereitstellen, der die Besucherströme regulierte. Anlass für das rigorose Durchgreifen waren Beschwerden über überfüllte Gänge und überlastete Toiletten.

Tatsächlich hatte sich die Markthallensause am Silvestertag in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Dichtes Gedränge auf den Gängen, voll besetzte Stände, der Prosecco floss in Strömen. Mit modernen Anforderungen an Brandschutz und Fluchtmöglichkeiten war ein solcher Besucherandrang nicht mehr zu vereinbaren. Stadt und WSW konnten sich aber auf kein gemeinsames Konzept einigen, sodass die Verwaltung am Ende die Reißleine zog und die Besucherzahl beschränkte.

„Betreiber zeigt sich ausgesprochen kooperativ“

Jetzt haben sich Stadt und Markthallenbetreiber zusammengerauft. „Die Betreiber haben sich ausgesprochen kooperativ und engagiert gezeigt und haben rechtzeitig belastbare Unterlagen zur Genehmigung eingereicht“, lobt Stadtsprecher Möller. Dem Vernehmen nach hat die Feuerwehr Hannover den Brandschutzplan bereits geprüft. Ein Sicherheitskonzept sei nicht nötig, sagt Möller, weil die Veranstaltung nicht mehr als 5000 Besucher umfasst. Die WSW will das Prozedere noch nicht kommentieren, man warte auf die Genehmigung, heißt es.

Nach Informationen der HAZ geht es unter anderem darum, Fluchtwege von mindestens 1,20 Meter Breite innerhalb der Markthalle zu gewährleisten. Etliche Stühle und Tische in den schmalen Gängen müssten weichen. Zudem sollen an den Ausgängen Sicherheitsleute postiert werden, die im Notfall die Türen öffnen.

Von Andreas Schinkel