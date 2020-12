Silvester in Hannover - Keine Kult-Party: So hat es dieses Jahr Silvester in der Markthalle ausgesehen

Der Silvesteransturm auf die Markthalle in Hannover ist in diesem Jahr ausgeblieben. Die Polizei kontrolliert vor Ort die Einhaltung der Corona-Beschränkungen und sperrte einen Außenbereich eines Cafés ab.