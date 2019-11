Hannover

Die evangelische Marktkirche in Hannover unterstützt erstmals mit einer Andacht am Freitag, 29. November um 12 Uhr, die Klimaschutzbewegung „ Fridays for Future“. Dabei werde auch Hannovers neu gewählter Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprechen, teilte der Stadtkirchenverband am Mittwoch mit.

Als Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung lasse die Kirche zudem um fünf vor zwölf die Glocken läuten. Weltweit wollen am Freitag wieder Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz demonstrieren. In Hannover treffen sich die Jugendlichen um 12.30 Uhr auf dem Opernplatz.

Von RND/epd