Hannover

Vielleicht hat es ein bisschen gedauert. Aber am Ende hat sich wohl doch für viele eingelöst, was Marc Blessing am Dienstagabend in der Marktkirche zur Begrüßung beim Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine gesagt hat. Musik sei die Sprache des Herzens, so der Pastor: „Sie berührt unser Herz und kann uns so mit den Menschen in Not verbinden.“

500 Besucherinnen und Besucher waren in die Marktkirche gekommen – mehr als die Kirche in Corona-Zeiten eigentlich aufnehmen kann. Um niemanden abzuweisen, wurden kurzerhand zusätzlich die Empore und sogar der Bödeker-Saal im Keller geöffnet, wo immerhin noch zu hören war, was in der Kirche gesagt und gespielt wurde.

Musik, die das Herz berührt

So gab es ein großes Publikum auch für die „Melodie“ des vor anderthalb Jahren verstorbenen ukrainischen Komponisten Myroslav Skorik. Der russischstämmige hannoversche Celloprofessor Leonid Gorokhov, der das Konzert initiiert hatte, spielte es am Schluss des Programms mit drei Kolleginnen und Kollegen in einer schlichten Version für Streichquartett. Es ist ein Stück, das traurig klingt und gleichzeitig doch vor Hoffnung leuchtet – Musik, die das Herz berührt.

Ein Geiger berührt ein ganzes Publikum: Dmytro Udovichenko beim Konzert in der Marktkirche. Quelle: Katrin Kutter

An den Verstand appellierte HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt in seiner kurzen Ansprache. In einer von Lügen und Propaganda geprägten Kriegszeit sei es oft kaum möglich, die Tatsachen zu erkennen. „Ein paar Dinge sind aber doch glasklar“, sagte er: Dass allein das Russland Putins Schuld am Ausbruch der Kämpfe trage. Dass die „angststarre Führung“ in Moskau auch das eigene Volk gegen seinen Willen in einen Krieg gestürzt habe. Und dass man die Gefahr in Deutschland und den meisten anderen Regionen der Welt unterschätzt habe.

„Haben wir also alles falsch gemacht?“, fragte Brandt – und helfe jetzt einzig „den Helm fester zu ziehen“ und wehrhafter zu werden? Veranstaltungen wie das Benefizkonzert zeigten, dass das nicht der Fall sei. „Es ist gut, wenn sich die westliche Gesellschaft auch gegenseitig ihrer demokratischen Freiheit versichert.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nationalhymne als Zugabe

Die Musikerinnen und Musiker, die in unterschiedlicher Besetzung bis hin zum Cello-Oktett auftraten, zeigten auch mit ihrer Herkunft aus vielen verschiedenen Ländern die verbindende Wirkung der Musik. Am eindrucksvollsten klang das aber bei einem Solostück. Der junge ukrainische Geiger Dmytro Udovichenko spielte allein in der Weite der Marktkirche eine virtuose Sonate von Eugène Ysaÿe und konnte das ganze Publikum damit berühren.

Pastor Ralf Tyra endet schließlich sein Gebet mit Versen aus der Ferne des 16. Jahrhunderts, die hier vermutlich länger nicht zu hören waren: „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Und die Musiker schlossen den Abend mit einem Stück, das sicher noch nie in der Marktkirche erklungen ist: der ukrainischen Nationalhymne.

Von Stefan Arndt