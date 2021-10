Hannover

Der Hausarzt vermutete eine Blinddarmentzündung. Also kam Horst Podella ins Nordstadtkrankenhaus. Doch dort diagnostizierten die Doktoren Polio. Der Junge aus der Südstadt war neun Jahre alt, als er 1953 an Kinderlähmung erkrankte – damals ging eine verheerende Welle der Infektionskrankheit durch Deutschland. Insbesondere Kinder wurden von dem Virus befallen, der Arme, Beine oder die Lunge lähmte. Binnen weniger Monate starben hierzulande rund 10.000 Menschen daran.

In Deutschland gilt Polio heute als Ausgerottet – auch dank Impfungen wie in diesem Bild von 1974. Quelle: Michel Eram

Sechs Wochen lang blieb Horst Podella damals auf der Isolierstation. „Meine Eltern durften nur an der Scheibe winken – das war eine schlimmer Zeit für mich“, sagt der heute 77-Jährige. Sein linkes Bein blieb bis zur Hüfte gelähmt, er bekam eine primitive Orthese, mit der er kaum den Schulweg bewältigen konnte.

Eine Eiserne Lunge aus den Fünfzigerjahren im Historischen Museum – damals mussten Polio-infizierte Kinder teils sehr lange Zeit in den Apparaten verbringen. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Bis heute leidet der Langenhagener an den Folgen der tückischen Erkrankung, die erst später mit Schluckimpfungen eingedämmt werden konnte. „Ich wünsche mir, dass kein Kind mehr diese Krankheit durchmachen muss“, sagt Podella, der sich im Bundesverband Poliomyelitis engagiert.

Rotarier organisieren Konzerte

Zehn Rotary-Clubs aus der Region Hannover arbeiten daran mit, dass sein Traum wahr wird. Im Oktober 2019 war bei einem ersten Benefizkonzert der Rotarier bereits ein Erlös von 50.000 Euro für Polio-Projekte zusammengekommen. Jetzt stehen am 20. Oktober um 17 und 20 Uhr zwei weitere Konzerte in der Marktkirche auf dem Programm.

Schluckimpfung schützt: Wie hier 2020 in Pakistan gibt es besonders in armen Ländern immer wieder großangelegte Impfkampagnen, um Polio weltweit auszurotten. Quelle: Fareed Khan dpa

Neben der Hannoverschen Hofkapelle treten dabei besonders talentierte Studierende der Musikhochschule auf. „Wir haben gezielt junge Musikerinnen und Musiker angesprochen, die pandemiebedingt lange kaum Gagen eingenommen haben“, sagt Organisator Michael Koch, der langjährige Niederlassungsleiter der Commerzbank.

„Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“: Michael Koch organisiert das Rotary-Benefiz-Konzert gegen Polio. Quelle: Katrin Kutter

Bei jedem Konzert sind 200 Gäste zugelassen, außerdem wird es einen Livestream im Internet geben. Tickets kosten 40 Euro, doch zusätzlich hätten zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen das Projekt durch Spenden unterstützt, sagt Michael Koch. Voraussichtlich werden dadurch am Ende mehr als 50.000 Euro für das rotarische Projekt „End Polio Now“ zusammenkommen.

Polio könnte ausgerottet werden

Bei den Konzert sollen auch Polio-Experten und Betroffene zu Wort kommen. „Es ist gut, dass das Thema so wieder ins Bewusstsein gebracht wird“, sagt Horst Podella. Denn ähnlich wie bei Corona können Impfungen auch einen Schutz vor Polio bieten.

Die Rotary-Clubs unterstützen mit dem Erlös Impfkampagnen insbesondere in armen Ländern. Seit 1988 ist die Zahl der Fälle weltweit um 99,9 Prozent zurückgegangen. In den vergangenen Jahren gab es nur noch wenige Polio-Erkrankungen in Afghanistan und Pakistan. „Es könnte gelingen, dass die Welt tatsächlich in wenigen Jahren poliofrei ist“, sagt Prof. Ulrich Kalinke, Infektionsforscher an der MHH.

Fachleute halten es für realistisch, dass sich die Krankheit bis 2026 weltweit vollständig ausrotten lässt. Doch bis es soweit ist, sind weiterhin alle Kinder der Welt gefährdet. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, sagt Michael Koch. „Das Ziel ist greifbar nah.“

Infos zu Spenden und Ticketverkauf gibt es auf www.ungelaehmt.de. Dort wird auch auf den Livestream verlinkt.

