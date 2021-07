Hannover

Der Künstler ist zufrieden: Es ist es einfach beeindruckend, vor diesem Fenster zu stehen – ganz unabhängig davon, dass ich es selbst gemacht habe“, sagt Markus Lüpertz. In der hessischen Glasmanufaktur Derix hat er jetzt das mehr als zwölf Meter hohe Glasfenster abgesegnet, das dort nach seinen Entwürfen für die Marktkirche hergestellt wurde.

Umstrittenes Kunstwerk: Das Lüpertz-Fenster soll an der Südseite der Marktkirche installiert werden. Quelle: Moritz Frankenberg

Gemeinsam mit Altkanzler Gerhard Schröder, dem Sponsor des Fensters, nahm Lüpertz das Fenster dort offiziell ab. „Wir sind alle begeistert“, sagt der Künstler, „Farbabstimmung und Verbleiung sind großartig gelungen.“ Das Fenster, zerlegt in 24 Felder, lagert jetzt in der Werkstatt des Glasstudios in Taunusstein. „Es kann jederzeit ausgeliefert und in Hannover installiert werden“, sagt Derix-Projektentwicklerin Anna Rothfuss.

Verein will Unterschriften sammeln

Lüpertz, der im April 80 Jahre alt geworden ist, hofft darauf, dass sein sogenanntes Reformationsfenster bald in der Marktkirche zu sehen sein wird. Doch der Kirchenvorstand will mit dem Einbau warten, bis das letzte Wort im gerichtlichen Streit mit dem Urheberrechtserben des Nachkriegsarchitekten gesprochen ist.

Viel diskutiert: Im Zentrum des Lüpertz-Entwurfes steht eine weiß gekleidete Luther-Figur, umschwirrt von fünf dicken Fliegen. Quelle: Benne

In der Gemeinde formiert sich zudem Widerstand gegen das Fenster, das neben einem stilisierten Luther auch fünf große Fliegen zeigt. Gegner des Projekts haben jetzt im Grand Hotel Mussmann den Verein „Initiative zur Gestaltung und Bewahrung der Marktkirche“ gegründet.

„Wir möchten, dass die Marktkirche ihre erhabene Ausstrahlung weiter bewahrt“: Daniel von dem Knesebeck ist Vorsitzender des Vereins, der das Fenster verhindern will. Quelle: Tim Schaarschmidt

„In den kommenden Tagen werden wir eine Website gestalten und dort über unsere Aktivitäten informieren“, sagt Daniel von dem Knesebeck. Der 42-jährige IT-Experte wurde zum Vorsitzenden des Vereins gewählt, der nach seinen Angaben bislang etwa zehn Mitglieder hat. Der Lindener gehört selbst nicht der Gemeinde an, er sei dort aber oft zu Gast, sagt er. Zum Vereinsvorstand zählt auch der Gastronom Veit Pagel.

Lüpertz: „Einfach mal angucken“

„Wir möchten, dass die Marktkirche ihre erhabene Ausstrahlung weiter bewahrt“, sagt Daniel von dem Knesebeck. „Das Schröder-Lüpertz-Fenster würde bei uns wohl kaum je die Wertschätzung erfahren, die dem Künstler Lüpertz angemessen gerecht würde.“ Der Verein will eine Befragung von Gemeindemitgliedern und Besuchern initiieren. Außerdem plant er eine Onlinepetition und eine Unterschriftensammlung gegen das Fenster: „Diese lassen wir von der Kirchenleitung auch nicht unterbinden“, sagt von dem Knesebeck.

Er hält an den Plänen für das Fenster fest: Martin Germeroth, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Quelle: Tim Schaarschmidt

Martin Germeroth, der Vorsitzende des Kirchenvorstands, zeigt sich davon unbeeindruckt: „Wir stehen weiter zu dem Beschluss, das Fenster einzubauen“, sagt er. Gegen ein Auslegen von Unterschriftenlisten habe er persönlich grundsätzlich nichts einzuwenden, solange die Fenstergegner die Aktion nicht offensiv im Kirchenraum vorantrieben. Allerdings müsste dies zunächst im Kirchenvorstand besprochen werden, sagt Germeroth, der das Amt erst vor wenigen Wochen übernommen hat.

Markus Lüpertz hält die Einwände gegen sein Fenster für wenig stichhaltig. „Es ist absurd zu glauben, dass das Fenster eine gravierende bauliche Veränderung der Kirche darstelle“, sagt er. Für alle, die seinem Kunstwerk skeptisch gegenüber stehen, hat er einen guten Rat: „Sie sollen sich das Fenster einfach mal angucken.“

