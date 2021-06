Pastorin Kreisel-Liebermann, als Sie ihr Amt 2003 antraten, hatte der evangelische Stadtkirchenverband noch fast 226 000 Mitglieder, jetzt sind es nur noch gut 170 000 ...

In der Marktkirchengemeinde ist die Zahl im Pandemiejahr jetzt erstmals auf weniger als 1000 gesunken. Bisher waren es immer zwischen 1050 und 1100. Es gab das erste Mal, seit ich da bin, so viele Austritte, insbesondere bei jüngeren Leuten. Solche Trends lassen sich nur schwer umkehren, doch wir müssen in Zukunft noch genauer prüfen, was die Menschen von uns als Kirche eigentlich wollen und was nicht. In der Jugendarbeit etwa ziehen alte Formate oft nicht mehr. In der City leben viele jüngere, männliche Singles. Auch für sie müssen wir gezieltere Angebote machen.

Unterm bestirnten Kirchenhimmel: Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann (links) 2009 mit Sängerin Hanna Jursch in der Marktkirche. Quelle: Ralf Decker

Sie selbst werden am Sonntag offiziell in den Ruhestand verabschiedet, nach 18 Jahren als Marktkirchenpastorin. Wie fällt ihre Bilanz aus?

Es gab echte Höhepunkte wie den Kirchentag 2005, bei dem wir in der Marktkirche tolle Familiengottesdienste gefeiert haben. Die Einweihungen der Orgeln, Kunstausstellungen, Veranstaltungsreihen wie die Frauenmahle, die Lange Nacht der Kirchen oder die Adventskalender. Und natürlich die interreligiösen Friedensgebete, etwa 2015 nach den Anschlägen in Paris. Da saßen in der völlig überfüllten Kirche Menschen unterschiedlicher Religion am Altar zusammen, um ein Zeichen für ein friedliches Miteinander zu setzen.

Gut vernetzt: Hanna Kreisel-Liebermann 2004 bei der Veranstaltungsreihe „Adventskalender“ in der Marktkirche mit dem damaligen Landtagspräsidenten Jürgen Gansäuer. Quelle: Rainer Surrey

Zeichnet sich Hannover durch besondere religiöse Toleranz aus?

In Hannover kennt man sich. Einrichtungen wie der Rat der Religionen haben ein gutes Netzwerk geknüpft. Vor zwei Jahren waren wir als christliche Frauen nach den islamfeindlichen Anschlägen in Neuseeland beim Friedensgebet in der Milli-Görüs-Moschee am Weidendamm ganz selbstverständlich zwischen den Männern dabei. Allerdings muss man auch sagen, dass bei solchen Begegnungen oft nur die Moderaten aller Religionsgemeinschaften dabei sind.

Ökumenische Ader: Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann im Jahr 2014 mit dem damaligen katholischen Propst Martin Tenge. Im Hintergrund: Ernst August Erbprinz von Hannover. Quelle: Rainer Surrey

Viele werfen der Kirche vor, in der Corona-Krise tatenlos geblieben zu sein. Zu Recht?

Besonders die Leitungsebene hätte mutiger sein dürfen. Als Besuche in Altenheimen verboten wurden und Angehörige nicht einmal mehr Sterbenden beistehen konnten, hätte es einen Aufschrei geben müssen. In den Debatten um Impfpriorisierungen hätte die Kirche sich auch stärker zu Wort melden können. Und dass im vergangenen Jahr evangelische Kirchen zeitweise nicht mal für individuelle Gebete offen standen, war ein falsches Zeichen.

Symbolisches Zeichen: Im Jahr 2017 verband Kreisel-Liebermann dem Lutherdenkmal die Augen, um auf den Antisemitismus des Reformators aufmerksam zu machen. Quelle: Michael Thomas

Sehen Sie mit Sorge auf die Zukunft der Kirche?

Um ihre Existenz bange ich nicht. Aber sie muss mutig und prophetisch sein, den Finger in Wunden legen und eine Sprache sprechen, die die Menschen verstehen.

Sprachlich wurde beispielsweise bei einem Gottesdienst in der Aegidienkirche kürzlich konsequent gegendert, man sprach von „Jünger:innen“ und Gott wurde als „die Ewige“ angeredet. Luther wollte dem „Volk aufs Maul schauen“. Ist das eine Sprache für die Mehrheit der Menschen?

Grundsätzlich sollte uns Gerechtigkeit auch sprachlich am Herzen liegen, denn Sprache bestimmt das Denken. Wer nie von „Chefinnen“ hört, kann sich kaum vorstellen, dass es sie gibt. Ich persönlich hätte nach Jahrhunderten der männlichen Sprachform ja vorgeschlagen, jetzt ein paar Jahrhunderte lang nur die weiblichen Formen zu benutzen, aber dann blieben alle Diversen außen vor. Sensibilität ist bei der Sprache wichtig, aber den goldenen Weg haben wir noch nicht gefunden. Und alle Veränderungen müssen wir auch sorgfältig vermitteln.

Einsatz für die Schwachen: Pastorin Kreisel-Liebermann bei einem Gedenkgottesdienst für verstorbene Obdachlose am Ewigkeitssonntag 2018. Quelle: Samantha Franson

Das gilt auch für ästhetische Veränderungen: In den vergangenen Jahren sorgte das geplante Marktkirchenfenster des Künstlers Markus Lüpertz für heftige Debatten …

… und doch war es richtig, dass wir uns für das Fenster entschieden haben. Ich habe die teils schon zusammengefügten Glaselemente in der Werkstatt der Firma Derix bei Wiesbaden bereits gesehen. Die Farben leuchten noch kraftvoller als im Entwurf.

Weggefährtinnen: Hanna Kreisel-Liebermann mit der Theologin Margot Käßmann bei einer Gedenkveranstaltung im Oktober 2019. Quelle: Clemens Heidrich

Noch ist der Streit ums Fenster nicht gerichtlich entschieden, doch wenn es irgendwann kommt, werden nicht mehr Sie die Predigt zur Einweihung halten. Was raten Sie ihrem Nachfolger Marc Blessing?

Er kommt in eine aktive, gut aufgestellte Gemeinde. Es wäre schön, wenn er politische und diakonische Projekte – beispielsweise Aktionen für Obdachlose und für Geflüchtete – fortführen würde. Aber natürlich setzt jeder eigene Akzente.

Soziales Engagement: Im vergangenen Winter öffnete die Marktkirche ihre Pforten nachts für Obdachlose – Hanna Kreisel-Liebermann vor den provisorischen Schlafplätzen. Quelle: Katrin Kutter

Wie sieht ihre persönliche Zukunft aus?

Ich habe noch ein paar Wochen Urlaub, ehe ich am 1. Oktober endgültig in Ruhestand gehe. Gerne würde ich bis dahin auch für einige Zeit Urlauberseelsorge am Gardasee übernehmen. Mein Mann Norbert und ich sind schon vor einiger Zeit ins schöne Marienwerder umgezogen. Dort wollen wir künftig viel im Grünen unterwegs sein, radeln – und wir haben uns auch im Fitnessclub angemeldet. Ich freue mich auf Aktivitäten mit meinen sieben Enkelkindern. Und ich möchte gerne Saxofon lernen. Wenn die Nachbarschaft nichts dagegen hat.

Interview: Simon Benne

Hanna Kreisel-Liebermann ... ... wuchs in Lünebburg auf. Sie ist seit 1991 Pastorin. Im Jahr 2003 kam die heute 65-Jährige an die Marktkirche in Hannover. Die Mutter von drei erwachsenen Söhnen wird am Sonntag, 13. Juni, 15 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Marktkirche in den Ruhestand verabschiedet. Alle Plätze sind bereits vergeben, doch die Feier wird live bei h1 und auf der Website der Marktkirche übertragen.

Von Simon Benne