Hannover

Die Verhandlung im Landgericht um das sogenannte Reformationsfenster von Künstler Markus Lüpertz dauerte kaum eine halbe Stunde, als der Vorsitzende Richter Florian Wildhagen einen allerletzten Versuch unternahm, eine gütlichen Einigung zu erzielen. Doch für die Anwälte von Kläger Georg Bissen – der den Einbau der Glaskunst an der Marktkirchen-Südseite verhindern will – und des Vorstandes der Marktkirche war das nur das Signal, nochmals ein paar Schuldzuweisungen loszuwerden. Zwei Stunden später, nach intensivem Austausch altbekannter wie auch neuer Argumente, teilte die 18. Zivilkammer den Verfahrensbeteiligten mit, dass sie am 14. Dezember dieses Jahres ein Urteil sprechen will.

Damit gibt es auch weiterhin keine Einigung in dem Streit um das Fenster, das Altkanzler Gerhard Schröder der Marktkirche in Hannover schenken will. Eine klare Tendenz, wohin die juristische Reise geht, ließ sich aus dem Prozessverlauf und den Äußerungen der Kammer nicht entnehmen.

Pastorin: Fenster regt Menschen an

Das von Lüpertz entworfene Buntglasfenster sollte schon vor Jahren eingebaut werden, doch dagegen wehrt sich der Erbe des 1994 gestorbenen Architekten Dieter Oesterlen. Seinem Stiefvater sei es bei der Auswahl der Fensterfarben um die Gesamtatmosphäre des Raumes gegangen, sagte Kläger Bissen bei der mündlichen Verhandlung am Dienstag. Bissen will mit seiner Klage den Einbau des Lüpertz-Fensters verhindern, das sich mit dem Reformator Martin Luther beschäftigt. Er sieht Oesterlens Urheberrecht verletzt.

Die beklagte Marktkirche beruft sich dagegen auf ihr kirchliches Selbstbestimmungsrecht. Das Lüpertz-Fenster sei eine Bereicherung für die Gemeinde, sagte die Pastorin der Marktkirche, Hanna Kreisel-Liebermann. Auf dem 13 Meter hohen Fenster sind unter anderem eine barfüßige Figur im weißen Gewand – wohl Luther – und fünf schwarze Fliegen zu sehen. Das geplante Fenster rege die Menschen an, sich mit ihren eigenen Ängsten auseinanderzusetzen, sagte die Pastorin. Die bisherigen Fenster habe sie als „Notverglasung“ empfunden.

Von Michael Zgoll