Ein Weihnachtsbaum vor der Marktkirche war der Stadt in diesem Jahr zunächst zu teuer, erst kurzfristig schwenkten die Verantwortlichen um. Die Geschäftsleute vom Verein Lindengut in Linden-Mitte sind konsequenter: Für sie war es keine Frage, dass auch in der Corona-Krise wieder geschmückte Bäume auf dem Marktplatz und am Küchengarten stehen.