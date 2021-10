Hannover

13 Jahre nach den Turbulenzen um radioaktiv vergiftete Grundstücke in der List erlebt Hannover den zweiten großen Sanierungsfall – dieses Mal unterirdisch, dieses Mal im Stadtteil Ahlem. Die Konsequenzen dürften ähnlich weitreichend sein wie im Fall der kontaminierten Flächen der Chemiefirma Riedel de Haën. In Ahlem besteht nach den Worten von Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) eine „latente Gefahr“, dass rund 70 Häuser beschädigt werden, weil unterirdische Stollen einstürzen. Ob die ehemaligen Asphalt-Gruben schon morgen oder erst in einigen Jahren einbrechen oder überhaupt nicht, ist völlig unklar. „Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Erkundungen“, sagt Vielhaber. Klar sei aber auch: Man müsse jetzt dringend etwas unternehmen.

Wo erstrecken sich die Stollen?

Drei Tunnelsysteme erstrecken sich unterhalb des Stadtteils. Im Norden Ahlems befinden sich die Stollen zwischen Heinrich-Hoff-Straße und Kleingartenkolonie Ahlem, sowie südlich der Petit-Couronne-Straße zwischen Sportplatz und Epiweg. Ein weiteres Tunnel-Labyrinth befindet sich nördlich der Heisterbergallee zwischen Leo-Rosenblatt-Weg und Richard-Lattorf-Straße. Ein drittes Stollen-System liegt südlich der Heisterbergallee zwischen Am neuen Acker und Am Asphaltberge.

Die Karte zeigt die weit verzweigten Tunnel-Systeme unterhalb Ahlems. Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Wie viele Häuser sind betroffen?

Insgesamt ist nach Angaben der Stadt Hannover ein Areal von 20.000 Quadratmetern betroffen. Dabei berücksichtigt die Stadt nicht nur Flächen, die unmittelbar über einem Stollen liegen, sondern auch Grundstücke, die sich an der Oberfläche in einem Radius von 15 Metern um einen Tunnel herum befinden. „Rund 100 Grundstücke und 70 Häuser sind insgesamt betroffen“, sagt Baudezernent Vielhaber. Alle Eigentümer habe die Stadt bereits über die Lage in Kenntnis gesetzt.

Welche Gefahr droht?

Was könnte den Hauseigentümern in dem Gebiet blühen? Könnten die Tunnelsysteme kollabieren, sodass Gebäude vom Erdboden verschluckt werden? So dramatisch sei es nicht, betont Vielhaber. „Den Menschen wird nicht der Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt er. Tatsächlich könnten sich Stollen absenken, sodass Risse in Häusern entstehen und Fundamente beschädigt werden. Weniger Gefahr droht demnach Gebäuden, die sich über dem nördlichen Tunnelsystem nahe der Petit-Couronne-Straße befinden. Dort soll die Deckschicht deutlich stärker sein als oberhalb der beiden Gruben nördlich und südlich der Heisterbergallee. Hier beträgt die Deckschicht nur 17 Meter, wobei die oberen fünf Meter lediglich aus lockerer Erde und Gestein bestünden, wie es in einem Verwaltungspapier heißt. Wer am Ende für mögliche Schäden an Gebäuden zahlt, sei rechtlich noch unklar, sagt Vielhaber. Den Eigentümer des Bergwerks könne man jedenfalls nicht mehr haftbar machen.

Arbeiter klopfen asphalthaltiges Gestein aus dem Berg, im Auftrag der Deutschen Naturasphalt GmbH (DASAG) um 1910. Quelle: HAZ-Archiv

Warum gibt es die Stollen?

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Ahlem asphalthaltiges Gestein entdeckt und sowohl im Tagebau als auch unterirdisch abgebaut. 1925 stellte man die Produktion wieder ein. Während der Nazi-Zeit mussten Zwangsarbeiter in den Stollen schuften und Maschinen für die Kriegsproduktion in die unterirdischen Gänge verfrachten. „In welchem Ausmaß die Tunnel dabei erweitert wurden, ist unklar“, sagt Vielhaber. Nach dem Krieg schüttete man die Stolleneingänge zu, überließ das Bergwerk sich selbst und stellte Bebauungspläne für die Grundstücke oberhalb der Asphalt-Tunnel auf. Ein Fehler, wie sich jetzt herausstellt.

Dass von den Tunneln eine Gefahr ausgeht, hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben erst vor wenigen Monaten vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie erfahren. Die Behörde hatte eine vergleichbare Asphalt-Grube im südniedersächsischen Eschershausen untersucht und herausgefunden, dass die altersschwachen Tunnel einzustürzen drohen. „Sicherungsmaßnahmen“ seien dringend erforderlich, hieß es vonseiten des Bergbauamts.

Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) arbeitet zusammen mit Landesbehörden an einer Lösung. Quelle: Rainer Droese

Wie löst die Stadt das Problem und wer trägt die Kosten?

Auch für die Ahlemer Gruben suchen Stadt und Land nun fieberhaft nach einer Lösung. In einem ersten Schritt beauftragt die Stadtverwaltung Experten für eine historische Recherche. Dadurch sollen Lage und Dimensionen der Tunnelsysteme genauer erfasst werden. Die Recherche dauert etwa ein halbes Jahr. In einem zweiten Schritt sollen die Gänge vor Ort erkundet werden. Da die Tunnel überwiegend unter Wasser stehen, müssten Tauchroboter zum Einsatz kommen. Das ist so kostspielig, dass die Stadt diesen Schritt gerne überspringen würde. „Wir wollen die Stollen am liebsten gleich vollständig verfüllen, um die Sicherheit der Stadtteilbewohner zu gewährleisten“, sagt der Baudezernent.

Um die Stollen zu stabilisieren, müsste die Stadt Beton oder vergleichbare flüssige Materialien unter die Erde pumpen. Zuvor wäre es nötig, das Wasser aus den Tunneln zu entfernen, damit es beim Einfüllen der Betonmassen nicht irgendwo unkontrolliert aus dem Boden schießt. Insgesamt beziffert die Stadt die Kosten auf etwa zehn Millionen Euro. Wer am Ende die Rechnung bezahlt – ob Stadt, Land, Region oder jede Verwaltung anteilig – ist noch unklar. „Grundstückseigentümer wollen wir nicht belasten“, betont Vielhaber. Klar dürfte dabei auch sein, dass es Jahre dauern wird, bis der letzte Stollen abgedichtet ist.

Straßennamen erinnern an den ehemaligen Asphalt-Abbau. Quelle: RAINER Rainer Droese

Darf weiterhin gebaut werden?

Wer jetzt auf den betroffenen Flächen Häuser und Anbauten errichten will, hat schlechte Karten. Die Stadt verbietet zwar nicht grundsätzlich jegliche Bauvorhaben, doch sind sie faktisch nahezu unmöglich. Private Bauherren müssten strenge Vorgaben zur Standsicherheit beachten, etwa ihr Gebäude auf ins Erdreich gerammten Pfählen errichten oder die Gänge unterhalb eines Grundstücks auf eigene Kosten verfüllen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Stadtverwaltung wird am Mittwoch um 17.30 Uhr den Bauausschuss und den Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt informieren. Die Sitzung ist öffentlich und findet im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums, Theodor-Heuß-Platz 1-3, statt. Zudem will die Stadt Anfang November eine Bürgerversammlung einberufen. Grundstückseigentümer hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits schriftlich über die Tunnel-Problematik in Kenntnis gesetzt. Zudem hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter den Nummern (05 11) 16 84 38 58 und (05 11) 16 84 16 50 können Fragen rund um das Thema Asphalt-Gruben gestellt werden. Das funktioniert auch per Mail an asphaltgruben@hannover-stadt.de. Die Stadt will eine Internetseite einrichten, auf der die gängigsten Fragen zum Thema beantwortet werden.

