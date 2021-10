Hannover

Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Die Stadt Hannover will die maroden Asphalt-Tunnel unterhalb Ahlems möglichst rasch kartieren und anschließend mit Füllmasse stabilisieren. Anlass für die Dringlichkeit: Die Stollen könnten einstürzen, der Boden absacken und Häuser beschädigen. 100 Grundstücke und 70 Gebäude sind betroffen. Wie lange ist das Problem bekannt?

Bereits 2016 Probleme beim Bau eines Supermarkts in Ahlem

Tatsächlich hat bereits 2016 der Bau eines Supermarktes an der Heisterbergallee Probleme bereitet – wegen unterirdischer Asphalt-Stollen. Ein zweistöckiges Gebäude durfte der Bauträger nicht errichten, zu fragil war der Untergrund. Bezirksratsfrau Sabine Dudda erinnert sich daran, dass die Stadtverwaltung damals den Bezirksrat informierte. „Das Fundament musste wegen der Tunnel besonders tief verankert werden“, sagt sie. Daher ist sie der Überzeugung: Die Stadt hätte früher über ein Konzept zur Stabilisierung der Tunnel nachdenken können. „Es geht um Menschenleben“, sagt Dudda.

In der Ratspolitik heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass die Stadt seit vielen Jahren von den mit Wasser voll gelaufenen Stollen wisse. „Man hat das nicht so ernst genommen“, sagt ein langjähriger Ratsherr. Schließlich habe auch niemand Panik verbreiten wollen.

„Stadt und Land müssen in die Gänge kommen“

Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian will sich am Mittwoch im Bauausschuss eine Meinung bilden. In der Sitzung werden unter anderem Experten des Landesbergbauamtes Rede und Antwort stehen. „Ich hoffe auf Aufklärung“, sagt Clausen-Muradian. Klar sei, dass Stadt und Land so rasch wie möglich handeln müssen. Das sieht auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke so. „Stadt und Land müssen in die Gänge kommen, es geht um die Sicherheit der Menschen vor Ort“, sagt er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) teilte kürzlich mit, dass das Bergbauamt die Stadt Hannover im Frühsommer darüber informierte, dass die unterirdischen Gänge in Ahlem brüchig sind. Das Bergbauamt hatte zuvor vergleichbare Asphalt-Gruben in Südniedersachsen untersucht und dort Einsturzgefahr festgestellt. „Das Problembewusstsein ist erst jetzt entstanden“, sagte Vielhaber.

Von Andreas Schinkel