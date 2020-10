Hannover

Abstände einhalten, Masken aufsetzen, Hände waschen und die Klassenzimmer regelmäßig lüften – diese Grundregeln sollen helfen, an Hannovers Schulen das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten. Doch regelmäßig frische Luft in die Räume zu lassen könnte angesichts maroder Fenster schwierig werden, vermutet die CDU-Fraktion im Rat der Stadt. Daher hat sie insgesamt 110 Schulen in Hannover angeschrieben, um zu erfahren, wie viele Fenster sich nicht öffnen lassen. Nur elf Schulen haben sich zurückgemeldet, neun davon mit dem Hinweis, dass sie nicht genügend Personal hätten, um die Fragen zu beantworten. Zuvor hatte allerdings die Stadtverwaltung alle Schulen angewiesen, zur Beantwortung der CDU-Anfrage kein städtisches Personal – Hausmeister und Sekretärinnen – einzuspannen. Die CDU spricht von einem Skandal.

„Großteil der Schulfenster einfach verglast“

In einer Rundmail an die Schulen, die der HAZ vorliegt, schreibt die Stadt, dass es in der Verantwortung jeder Schulleitung liege, die Fragen der CDU zu klären. „Wir bitten Sie nur eindringlich, nicht das städtische Personal damit zu beauftragen.“

Anzeige

Offenbar hat die Rundmail gewirkt. So schreibt der Rektor einer Realschule der CDU-Ratsfraktion, dass er auf die Anfrage leider nicht antworten könne, da ihm die Personalressourcen fehlten. Ein anderer Schulleiter teilt der CDU mit, dass er die Aufgabe, marode Fenster zu erfassen, nicht dem Hausmeister übertragen könne. „Ich kann Ihnen nur mitteilen, dass ein Großteil der Schule einfach verglaste, dünne Fenster hat, die die Kälte auch ohne Lüften einlassen“, schreibt er. Das Konzept des Kultusministeriums – 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Lüften – sei mit Grundschülern ohnehin nicht umzusetzen. „Wie das im Winter wird, mögen wir uns derzeit gar nicht ausmalen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

CDU : Vertuschungsaktion der Stadt

Bei der CDU löst das alles Kopfschütteln aus. „Wenn sich die Stadt derart einmischt und die Aufklärung verhindert, so kann das nur als Vertuschungsaktion gedeutet werden“, sagt CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann. Er bittet Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zu intervenieren.

Immerhin haben zwei Schulen die Fragen der Christdemokraten beantwortet. In einer Schule gibt es ein 15 Meter langes Lehrerzimmer, in dem sich nur zwei Fenster öffnen lassen. In einer anderen Schule sind sämtliche Fenster im ersten Obergeschoss nicht zu öffnen. „Die Antworten zeigen, dass hier etwas im Argen liegt“, sagt Emmelmann.

Von Andreas Schinkel