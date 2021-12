Hannover

Die derzeit laufende Bombensuche rund um die marode Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße dauert länger. Wie die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, sollen die Arbeiten voraussichtlich erst im Februar 2022 abgeschlossen sein. Bis dahin stehen weiterhin nicht alle Parkplätze unter der Querung zur Verfügung.

Bereits untersuchte Bereiche müssen ergänzend analysiert werden. Die Sondierung in Döhren läuft bereits seit Sommer. „Wo immer es möglich ist, werden Parkflächen zwischenzeitlich geräumt und wieder freigegeben“, teilt die Behörde mit. Grund für die Kampfmittelsuche ist der geplante Tunnel als Ersatz für die Brücke. Das soll ausschließen, dass während der Arbeiten zufällig ein möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt wird. Die marode Querung kann nur noch bis 2023 genutzt werden, für den Tunnelbau wird ein Dauer von sechs Jahren veranschlagt.

Weitere Arbeiten und Sperrungen ab Januar

Und: Für die geplante Behelfsbrücke während des Tunnelbaus starten ab Januar vorbereitende Rohrarbeiten im Kreuzungsbereich Hildesheimer Straße/Willmerstraße sowie am Landwehrtunnel und an der Schützenallee. Die Arbeiten bedeuten neben Verkehrsbehinderungen auch das Schließen des Landwehrtunnels und dessen teilweisen Rückbau. Zudem werden „kleinere Grünflächen östlich der Leine freigeräumt“. An dem gesamten Projekt und dem Eingriff in die Leinemasch wird immer wieder Kritik laut.

Von Peer Hellerling