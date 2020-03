Hannover

Noch immer gehen viele Kinder in ihren Schulen ungern auf die Toilette, weil die WCs üble Gerüche ausströmen. Das soll sich rasch ändern. Die Stadtverwaltung ist fest entschlossen, die maroden Sanitäranlagen an 23 Schulen in drei Jahren zu erneuern. „Mit dem Gros der Maßnahmen liegen wir gut im Rennen“, sagte Jörg Gronemann, Leiter des Gebäudemanagements kürzlich im Wirtschaftsausschuss. Unklar sei aber, wie sich die Corona-Krise auf den Baufortschritt auswirke.

Jahrelanger Ärger über stinkende Schul-WCs

Seit Jahren ärgern sich Eltern, Kinder und Lehrer, dass nicht wenige Schultoiletten in einem beklagenswerten Zustand sind. Die CDU im Rat hat das Thema immer wieder aufgegriffen und der Stadtführung unter die Nase gehalten. 2018 hat die Verwaltung dann ein Sanierungsprogramm mit einem Volumen von 24,3 Millionen Euro aufgelegt. Doch um die Liste der maroden Schul-WCs abarbeiten zu können, musste die Stadt zusätzliche Planer einstellen.

Erst zu Beginn vergangenen Jahres waren alle Stellen besetzt und die Vorbereitungen konnten beginnen. Die Stadt musste die Planungsleistungen europaweit ausschreiben, das kostete erneut einige Monate Zeit. Erst in diesem Jahr sind die Pläne so weit gediehen, dass mit den konkreten Bauarbeiten begonnen werden kann.

Diese Schultoiletten sollen noch in diesem Jahr erneuert werden In folgenden Schulen sollen noch in diesem Jahr die Bauarbeiten beginnen: Grundschule am Lindener Markt Grundschule Hägewiesen Kardinal-Bertram-Schule Grundschule Lüneburger Damm Grundschule Mühlenweg Grundschule Wettbergen Botanischer Schulgarten Burg Turnhalle Fröbelstraße Die Toiletten in diesen Schulen sollen Ende 2020/Anfang 2021 erneuert sein: IGS Linden Wilhelm-Busch-Schule Gebrüder-Körting-Schule Glockseeschule Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule Johannes-Keppler-Realschule IGS Roderbruch Turnhalle Helene-Lange-Schule (G-9-Maßnahme) Grundschule Loccumer Straße (Gesamtsanierung)

Reparaturen können sich ausweiten

Verzögerungen treten auch dann ein, erklärt Gebäudemanager Gronemann, wenn eine Toilettensanierung deutlich aufwändiger wird, als gedacht. So sollte in der Grundschule Lüneburger Damm ein lediglich 18 Quadratmeter großes WC erneuert werden, im Grunde eine überschaubarer Aufgabe. Doch nach ersten Untersuchungen wurde deutlich, dass alle Abflussrohre und Elektroleitungen ausgetauscht werden mussten. Zudem fanden die Bauexperten Schadstoffe in den Wänden, neueste Branschutzauflagen mussten beachtet werden, und eine Abstellkammer sollte zu einem behindertengerechten WC umgebaut werden. Am Ende war es nicht mehr eine Fläche von 18 Quadratmetern, die beackert werden musste, sondern von 30 Quadratmetern.

Bisher keine Verzögerungen durch Corona-Krise

Dennoch sollen bis 2023 alle stinkenden Klos repariert sein. Ob die Corona-Krise der Stadt einen Strich durch die Rechnung macht, ist ungewiss. Man könnte auf die Idee kommen, dass die Schulschließungen der Stadt in die Karten spielen müssten, weil somit rasche Bauarbeiten außerhalb des Schulbetriebs möglich sein könnten. „Die Bauleistungen müssen zunächst noch ausgeschrieben werden“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Insgesamt gebe es bei den laufenden Bauprojekten der Stadt bisher keine Verzögerungen durch die Corona-Krise, sagt Dix. „Erste Firmen haben aber bereits angekündigt, dass sie aufgrund von Quarantänefällen eventuell nicht mehr mit der geplanten Belegung antreten können“, sagt der Stadtsprecher. Ob sich das auf geplante Projekte (also vor Planungs- oder Baustart) auswirke, lasse sich noch nicht sagen.

