Soll die Stadt Hannover das alte Maritim Hotel gegenüber dem Rathaus übernehmen und dort Büros für Verwaltungsmitarbeiter einrichten? Die SPD hatte dies vorgeschlagen, um die Probleme mit dem maroden ehemaligen Ordnungsamt in der Leinstraße zu lösen und zugleich eine Perspektive für das baufällige Bauamt zu bieten. Mitarbeiter aus dem Bauamt und aus der Leinstraße könnten ins Maritim umziehen, so die Idee der SPD, um damit den Weg frei zu machen, das Bauamt zu sanieren und das Gebäude in der Leinstraße wie geplant abzureißen. Doch die Stadt widerspricht. „Diese Überlegung ist aus Sicht der Verwaltung nicht umsetzbar“, teilt Stadtsprecher Dennis Dix auf Nachfrage mit.

Intown hat kein Interesse an Verkauf des Maritims

Die Stadt hat 2015 mit Zustimmung des Rates einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen worden, der den Erbbauberechtigten, die Firma Intown, unter anderem verpflichtet, das Gebäude zu sanieren und dauerhaft als Hotel zu nutzen. „Wesentliche Verletzungen dieses Vertrages liegen bisher nicht vor, so dass es für eine einseitige Beendigung des Erbbaurechtsvertrages durch die Stadt keine Grundlage gibt“, sagt Dix. Dennoch scheint die Stadt durchaus erwogen zu haben, das ehemalige Hotel zu übernehmen. Intown habe „auf vielfache Nachfragen“ kein Interesse an einem Verkauf oder einer Rückgabe des Erbbaurechtes erkennen lassen, sagt Dix.

FDP : Nur Steine hin- und hergetragen

Die Grünen teilen die Ansicht der Stadt. „Die Stadt kann nur von ihrem Rückfallrecht Gebrauch machen, wenn die Intown-Gruppe den Vertrag nicht erfüllt“, sagt Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian. Das wäre dann der Fall, wenn Intown der vereinbarten Sanierung nicht nachkommt. Darauf deutet zwar viel hin, aber ein paar Bauaktivitäten sollen hier und da bemerkt worden sein. „Auf dem Grundstück werden Steine hin- und hergetragen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Auch die FDP meint, dass der Stadt die Hände gebunden seien. „Ich fände es ideal, wenn die Stadt das alte Maritim für Verwaltungszwecke nutzen könnte, aber das ist derzeit unmöglich“, sagt er. Das Gebäude drohe, eine Bauruine zu werden. Grundsätzlich wünscht er sich von der Stadt eine Strategie, wie öffentliche Gebäude im Zusammenhang erneuert werden können. „Wir dürfen nicht nur auf jedes einzelne Haus schauen“, sagt er.

Verlegen städtischer Server zum Schützenplatz zu teuer

Und so bleibt es offenbar dabei: Die Stadt lässt das alte Bürgeramt in der Leinstraße für eine halbe Million Euro sanieren, um es zwei Jahre nutzen zu können, bevor es abgerissen wird. Nicht nur weil Räume für Verwaltungsmitarbeiter fehlen, sondern auch weil in der Leinstraße ein bedeutender Teil der städtischen EDV-Anlage installiert ist. Der sollte eigentlich längst in die Notrufzentrale der Feuerwache am Weidendamm verlegt werden, doch dort haben sich die Bauarbeiten um Jahre verzögert – und sind noch nicht abgeschlossen.

An einen anderen Standort, etwa ins neue Verwaltungszentrum am Schützenplatz, könnten die Server nicht verlegt werden, teilt die Stadt mit. „Hierfür sind die räumlichen Voraussetzungen in dem Gebäude am Schützenplatz nicht gegeben“, sagt Dix. . Zudem sei eine kurzfristige Neuorientierung derart komplizierter Technik mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich.

Von Andreas Schinkel