Im Lockdown muss auch die Berufsorientierung neue Wege gehen: Ausbildungsmessen, Praktika, Bewerbungsgespräche, Berufsberatung bei der Arbeitsagentur, Unternehmer, die im Unterricht von ihrer Tätigkeit erzählen, und Azubi-Speed-Dating – all das war in den vergangenen Monaten nicht möglich. Um Jugendlichen trotzdem einen Einblick in unterschiedliche Berufe zu ermöglichen, hat die Langenhagener Kreativschmiede namens Einfach genial jetzt eine Alphaversion ihres digitalen Berufsorientierungsspiels „Mars Mission“ schon deutlich früher auf den Markt gebracht als geplant. Unter www.mars-mission.org können sich Interessierte das Spiel kostenlos herunterladen.

Was machen Mechatroniker auf dem Mars?

Ein Team junger Entwickler aus ganz Deutschland hat an dem Spiel mitarbeitet. „Der Mars ist unsere virtuelle Welt, wo Jugendliche Unternehmen spielen können“, sagt Oliver Bratzke (20) Creative Director bei Einfach genial. Da gibt es ein Onlinequiz für Mechatroniker, Schüler können Baguettes backen lernen oder erfahren, wie wichtig es ist, in einem Lastwagen seine Ladung ordentlich zu sichern. Und wie arbeiten eigentlich Krankenpfleger und Bankangestellte auf dem Mars?

„Auf dem Mars sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt“: Creative Director Oliver Bratzke Quelle: Irving Villegas

„Das Tolle ist, dass alles im Weltall spielt, da kann man sich auch Sachen einfallen lassen, die es auf der Erde noch gar nicht gibt“, sagt Bratzke. „Auf dem Mars sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.“ Ideen zu haben oder ein Konzept zu entwerfen, das sei einfach gewesen, meint der junge Mann, komplizierter sei es gewesen, die Unternehmen anschließend davon zu überzeugen und mit ihnen in diese Welt einzutauchen.

Aber das ist den jungen Kreativen gelungen. Firmen wie das Logistikunternehmen Böhm, Nass Magnet oder die Sparkasse sind schon dabei und haben sich bei „Mars Mission“ eingebracht, Verhandlungen mit weiteren Partnern laufen.

Stella heißt die Heldin der Geschichte

Die Geschichte zum Spiel „Mars Mission“ hat sich Game-Artist Lucas Mohr ausgedacht und gezeichnet. Sie sei im Stil einer Graphic Novel geschrieben, sagt der 24-Jährige, dem demnächst den dualen Studiengang Mediendesign beginnen will. Die Geschichte spielt im Jahr 2079, Heldin ist die 16-jährige Stella, die vom Leben auf der Erde genug hat, weil sie sieht, dass die Ressourcen ausgehen, aber auch dass Roboter den Menschen immer mehr die Jobs wegnehmen. Deshalb schließt sich das Mädchen der Mars-Misson an und erkundet dort neue Berufsfelder.

So könnte auf dem Mars eine Großküche der Systemgastronomie aussehen. Lucas Mohr zeigt das Berufsorientierungsspiel „Mars Mission“. Quelle: Irving Villegas

„Spiele bringen Leichtigkeit in die Berufsorientierung “

Die Betriebe könnten Teile des Spiels auch für eigene Präsentationen, etwa mit Azubis, verwenden, sagt Einfach-genial-Geschäftsführerin Claudia Ghouri (53). Es werde immer wichtiger, die 15- und 16-Jährigen auch digital abzuholen und mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Gaming, also das Spielen und Entwickeln von Videospielen, sei zu Unrecht in Schule und in der Wirtschaft verpönt. Dabei sei es ein guter Weg, Schülern mit Leichtigkeit Interesse an einem Beruf beizubringen.

Die gemeinnützige GmbH Einach genial, die Ghouri zusammen mit Malay Keophilavanh und Sabine Oppermann gegründet hat, versucht seit Jahren, Jugendliche, die oft wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und von Haupt- oder Förderschulen kommen, mit Unternehmen zusammenzubringen. Es geht um Grundlegendes: Wie wichtig sind Fehltage auf Zeugnissen? Wie schreibe ich einen Brief ohne Fehler? Wie präsentiere ich mich bei einem Bewerbungsgespräch? Aber es geht auch um einen Überblick über die vielfältige Berufswelt. Mit Schulen wie der Gutzmannschule oder der Leibniz-IGS in Langenhagen, der IGS Südstadt, der Förderschule auf der Bult oder der Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule arbeitet die Agentur schon lange zusammen.

„Einfach mal beim Schlachter zugucken – das geht nicht mehr“

„Früher auf dem Dorf, da konnte ich einfach mal beim Schlachter oder Bäcker reingucken, heute ist das für Schüler ungleich komplizierter und bürokratischer“, sagt Ghouri. Bei vielen Schülern müsse erstmal das Selbstbewusstsein gestärkt werden, wer in der Schule nicht so gute Leistungen zeige, könne andere Sachen gut.

Gerade Kunst, aber auch die neuen Medien helfen laut Keophilavanh, früher selbst Sozialarbeiterin in Schulen, Menschen, die mit Worten vielleicht nicht so gut umgehen könnten, sich mitzuteilen.

Unter Corona leiden die Schwachen besonders

„Unter der Corona-Krise und den langen Schulschließungen haben die Schüler besonders gelitten, die es ohnehin schon schwerer haben“, sagt Carmen Sievers (57) vom Verein „Mehr Aktion für Kinder und Jugend“, der schon seit Langem zu den Förderern von „Einfach genial“ gehört. So durften Förderschüler im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr erst ganz spät wieder in den Unterricht zurückkehren. Um so wichtiger sei es, diesen Jugendlichen jetzt zu helfen, um sie nicht gänzlich zu verlieren, ergänzt Alexa von Wrangell (52), ebenfalls mit Sievers Vereinsvorsitzende.

Sie setzen sich für benachteiligte Jugendliche ein: (v. l.) Sabine Oppermann, Claudia Ghouri, Carmen Sievers, Malay Keophilavanh, Oliver Bratzke, Lucas Mohr und Alexa von Wrangell. Quelle: sIrving Villegas

Ein Avatar lädt zum Bewerbungsgespräch in der echten Welt ein

„Mars Mission“ ist eine Brücke in die Wirklichkeit. Wichtig sei es, die Schüler aus dem Spiel immer wieder in die reale Welt zu holen, sagt Ghouri, und sei es mit dem Avatar auf dem Bildschirm, der den Spieler am Ende zum echten Bewerbungsgespräch einlädt.

