Bult

Eine Figur auf einem Blatt Papier zum Leben erwecken wie ein echter Comic-Zeichner? Genau das konnten die Schüler des sechsten, siebten und achten Jahrgangs der Förderschule ausprobieren. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt Anleitung des belgischen Marsupilami-Zeichners Luc Collin konnten sie ihre ganz eigenen Bilder des Marsupilami aufs Papier bringen.

Dafür zeichnete Collin, auch unter dem Namen Batem bekannt, jedes Element des berühmten affenartigen Fantasietiers mit den Leopardenflecken und dem langen, elastischen Schwanz einzeln vor. Detailliert erklärte er, wie anhand von Hilfslinien beispielsweise die Augen oder der Mund gezeichnet werden, um bestimmte Emotionen wie Wut ausdrücken zu können. Die Augenbrauen würden dabei die Mimik der Figur besonders beeinflussen und erst die Pupillen würden die Zeichnung so richtig lebendig machen, erklärte er.

Mit ein paar einfachen Strichen brachte der Comiczeichner die Ohren des Marsupilami zum Zittern und seinen Kopf zum Beben – und versetzte die Schüler so ins Staunen.

Künstler gibt Hilfestellungen auf Französisch

Ganz so einfach war das Nachzeichnen für die Schüler nicht – die Ergebnisse konnten sich dennoch sehen lassen. Die Schüler hätten sehr konzentriert gearbeitet, erzählt Lehrer Mario Tonini, der den Kontakt zu Batem hergestellt hatte. Die Schüler machten sehr gut mit, das lag auch an der Zuwendung des Künstlers, der immer wieder Fragen beantwortete und Hilfestellungen gab. Tonini übersetzte laufend, denn Batem spricht nur Französisch. Die Zusammenarbeit funktionierte dennoch sehr gut. Die Kinder könnten auf diese Art etwas Eigenes schaffen, sagte Tonini. Das begeistere.

Mario Tonini ist selbst großer Comicliebhaber. Er kommt aus Frankreich und hat die Kontaktadresse des Künstlers vor drei Jahren auf einem Comicfestival in Rouen bekommen. Seitdem versuchte er, das Projekt zu organisieren. Mithilfe einer Förderung der Lotto-Sport-Stiftung konnte die Aktion nun stattfinden.

Stolz präsentieren die Schülerinnen und Schüler am Ende des Workshops ihre Ergebnisse. Quelle: Jette Ihl

Zeichnen statt Pause machen

Batem gilt als offizieller Erbe von André Franquin, dem Schöpfer des Marsupilami. Ursprünglich war das Fantasietier nur eine Randfigur in Franquin’s Comic „Spirou und Fantasio“. 1987 entstand dann eine eigene Marsupilami-Comicreihe. Franquin trainierte damals den jungen Karikaturisten Batem, damit dieser ein Gefühl für seine Charaktere bekommt. Seitdem zeichnet Batem die Abenteuer der gefleckten Comicfigur. Mehrmals im Jahr arbeitet der Künstler mit Schulen zusammen und bringt Kindern das Zeichnen nahe. Meist sei es so, dass die Kinder, die am Anfang am skeptischsten sind, am Schluss die Begeistertsten seien, erzählt Batem. So auch in der Schule auf der Bult – einige Schüler kamen sogar früher aus der Pause, um weiterzeichnen zu können.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende des Tages bekamen die Schüler noch ein Autogramm des Künstlers auf ihre Bilder. Ihre Werke hängten sie in der Comic-Galerie der Schule auf.

Von Jette Ihl