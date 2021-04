Hannover

Das Amtsgericht Hannover hat Martin Weiß, den ehemaligen Chef und Gründer der Zeitarbeitsfirma ZAG, am Dienstag zur Zahlung einer Strafe von insgesamt 900.000 Euro verurteilt. Weiß muss 120 Tagessätze zu je 7500 Euro unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Polizisten und Fahren ohne Fahrerlaubnis überweisen. Der Angeklagte war zur Verhandlung in Saal 2292 nicht erschienen. Er ließ sich durch seinen Rechtsanwalt Thomas Klapproth vertreten.

Weiß war am 28. Mai mit seinem silbernen Mercedes Cabrio am Maschsee auf dem Karl-Thiele-Weg im Bereich der Maschseequelle gefahren, obwohl diese Strecke ausdrücklich für Autos gesperrt ist. Als sich Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes, die an jenem Tag dort eingesetzt waren, dem Wagen entgegenstellten und den Fahrer zum Anhalten aufforderten, soll Weiß sie aus dem geöffneten Cabrio heraus auf das Übelste beschimpft haben. Dann war er mit seinem Wagen auf einen der Gärtner zugefahren und hatte den jungen Mann am Bein verletzt. Einen Radfahrer, der sich dem Mercedes ebenfalls in den Weg stellen wollte, soll Weiß angeschrien haben: „Du warst doch früher auch bei der SS.“ In den folgenden Tagen soll der ZAG-Gründer sich eine Verfolgung mit der Polizei geleistet haben. Zudem soll er Beamte, die seinen Führerschein sicherstellen wollten, mit den Worten: „Ich hole gleich meinen Bruder, der kommt dann mit fünf anderen und Frank Hanebuth, dann werdet ihr schon sehen“, gedroht haben.

Mit Hund Eddy am Maschsee

Einen weiteren Einblick in die Welt des Angeklagten bekamen die Zuschauer, als Amtsrichter Burkhard Littger während der Beweisaufnahme zwei E-Mails verlas, die Martin Weiß an seinen ehemaligen Rechtsanwalt verfasst und mit „Martino Blanco“ unterzeichnet hatte. Darin stellt er den Vorfall vom Maschsee vollkommen anders dar. Er sei mit dem Cabrio und seinem Hund Eddy in der Markthalle zum Einkaufen gewesen. Anschließend habe er mit Eddy am Maschsee Gassi gehen wollen. Dabei sei der Hund ausgebüxt. Da er, Martin Weiß, ein Hüftleiden habe, sei er mit dem Mercedes hinterhergefahren.

Plötzlich habe sich ihm „eine Horde grüner Menschen“ in den Weg gestellt. Er sei so verängstigt gewesen, dass er die Polizei gerufen habe. Als die Beamten eingetroffen waren, habe er als erstes auf seinen Dienst verwiesen, den er einst beim Bundesgrenzschutz geleistet habe. Als die Polizisten ihn nach seinem Führerschein fragten, um ihn sicherzustellen, habe ihn eine „lokale Amnesie“ befallen, sodass er sich kurzfristig nicht daran erinnern konnte, wo er das Dokument verstaut habe.

Ursprüngliche Strafe: 2,7 Millionen Euro

Als allerdings immer mehr Zeugen die Version des Vorfalls, so wie ihn die Polizei aufgenommen hatte, bestätigten, machte Amtsrichter Littger dem Rechtsanwalt des Angeklagten, das Angebot, das Verfahren abzukürzen. Von der ursprünglich im Strafbefehl festgesetzten und auf einer bloßen Schätzung des Vermögens des ZAG-Gründers basierenden Summe von 120 Tagessätzen zu je 23.000 Euro, also insgesamt 2,7 Millionen, würde er absehen, wenn sich der Angeklagte auf die Rechtsfolgen beschränken würde – ein juristischer Schritt, der einem Geständnis gleichkommt. Rechtsanwalt Klapproth stimmte diesem Verfahren nach telefonischer Rücksprache mit seinem Mandanten zu. Anschließend verurteilte das Amtsgericht Martin Weiß zur Zahlung von 900.000 Euro. Zudem darf ihm die Fahrerlaubnis weitere neun Monate nicht erteilt werden.

Von Tobias Morchner