November ist der Monat der Laternenumzüge. Und wer zwei Söhne im Alter von zwei und zehn Jahren hat, kennt sich aus beim Laternebasteln. Oliver Jörges ist nicht nur als Familienvater Fachmann in diesem Metier. Er ist Geschäftsführer der Firma Boesner, einem Fachhandel für Künstlerbedarf an der Bornumer Straße. Und weil auch Kinder kleine Künstler sind, hält Jörges eine große Auswahl an Bastelmaterial bereit, mit dem sie ihre ganz individuellen Laternen gestalten können. „Das ist selbst im digitalen Zeitalter immer noch ein Klassiker“, sagt der Experte, der exklusiv für die HAZ eine Bastelanleitung gibt.

Singen mit Tradition

Ein bisschen Wissenswertes zur Geschichte lässt sich beim Bastelnachmittag im Kinderzimmer gleich mitliefern. Ursprünglich standen Laternenumzüge in direktem Zusammenhang mit dem Martinstag, dem Gedenktag des heiligen Martin von Tours (316–397), der einst in bitterer Kälte mit einem Bettler seinen Mantel geteilt haben soll. Vielerorts sind die Sankt-Martins-Umzüge traditionell am 11. November, teilweise werden sie von einem in einen roten Mantel gehüllten Reiter angeführt. Vor allem in Norddeutschland wird die Tradition aber etwas anders ausgelegt: Beim Martinisingen ziehen Kinder bereits am 10. November, dem Geburtstag des Reformators Martin Luther (1483–1546), mit oder ohne Laternen von Haustür zu Haustür, singen Lieder und erhalten Süßigkeiten zur Belohnung.

Zu den beliebtesten Martinsliedern gehören „ St. Martin, St. Martin“, „Ich geh mit meiner Laterne“ und in dieser Region „Matten Matten Meeren“, eine Verballhornung des plattdeutschen Mattenherrn.

Matten Matten Meeren Matten Matten Meeren, die Äpfel und die Beeren. Lasst uns nicht so lange steh’n, wir wollen noch nach Bremen geh’n. Bremen ist 'ne große Stadt da geben alle Leute was. Den Großen und den Kleinen, sonst fangen sie an zu weinen.

Hilfsaktion am Kröpcke

Oliver Jörges hilft tatkräftig mit, dass genug Laternen in der Stadt zu sehen sind: Am Sonnabend, 9. November, und am Sonntag, 10. November, 12 bis 18 Uhr, verkauft er am Kröpcke vorgefertigte Laternensets für schnelle Bastler zum Preis von 5,95 Euro – ein Euro kommt der Hilfsaktion Sonnenstrahl zugute.

Hier können Sie mit ihren Kindern Laterne gehen Mitte: Kröpcke, Georgenstraße. Beginn: Sonntag, 10. November, 17.30 Uhr. Linden-Nord: St. Benno Kirche, Offensteinstraße 8. Beginn: Montag, 11. November, ab 17 Uhr. Herrenhausen: Gemeinde­haus der Herrenhäuser Kirche, Hegebläch 18. Beginn: Montag, 11. November, 17 Uhr. Schulenburg: Kinderwald im Mecklenheider Forst, Schulenburger Landstraße 331A. Beginn: Montag, 11. November, 16 Uhr. Mitte: Staatsoper Hannover, Opernplatz 1. Beginn: Dienstag, 12. November, 17 Uhr. Vahrenheide: Mik-Y, Plauener Straße 20. Beginn: Freitag, 15. November, 17 Uhr. Nordstadt: Kinderhaus Spunk, Klaus-Müller-Kilian-Weg 6. Beginn: Freitag, 15. November, 18.30 Uhr.

Von Juliane Kaune