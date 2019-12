Garbsen/Hannover

Der Maschinenbau-Campus der Leibniz-Universität in Garbsen hat erst im September offiziell den Betrieb aufgenommen – und schon am Montag gab es den Spatenstich für einen weiteren Forschungsbau. In dem Projekt „Scale – Skalierbare Produktionssysteme der Zukunft“ werden künftig rund 160 Mitarbeiter an neuartigen Fertigungsmethoden für Großbauteile forschen. Es geht dabei um das Herstellen immenser Teilstücke, wie sie in Windkraftanlagen, Flugzeugen oder Schiffen zum Einsatz kommen.

Maschinen klettern an Bauteilen hoch

Bisher arbeiten Werkzeugmaschinen meist stationär, Werkstücke entstehen in Serie zentral an einem Ort. Großskalige Bauteile seien dagegen oft Unikate, erläutert Professor Stephan Kabelac, Studiendekan der Fakultät für Maschinenbau. „Die neuen Fertigungsmaschinen können an den Bauteilen hochkrabbeln und dort präzise eine Schweißnaht setzen.“ Dazu müssen diese Maschinen autonom arbeiten, beweglich, flexibel und vernetzt sein.

Volker Epping, Präsident der Leibniz-Universität Hannover, dankte Bund und Land für die Finanzierung des Neubaus, der insgesamt rund 50 Millionen Euro kostet. In Richtung Land schickte Epping jedoch angesichts der bevorstehenden Kürzung der Hochschuletats auch kritische Töne. „Die Betriebskosten zahlen wir aus unserem gekürzten Grundetat. Das bedeutet, dass wir uns kannibalisieren.“

Garbsen bietet Uni Platz für Neuansiedlungen

Die Grundmittel müssten leider gekürzt werden, antwortete Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler, der ebenfalls zum Spatenstich gekommen war. „Das machen wir nicht gern.“ Thümler hob die Leistungen der Maschinenbau-Fakultät hervor. Die Professoren werben rund ein Drittel der gesamten Drittmittel der Leibniz-Uni ein, sind an zwei Exzellenclustern sowie an vier Sonderforschungsbereichen beteiligt. Epping lobte unter anderem Professor Hans Jürgen Maier. Der Leiter des Instituts für Werkstoffkunde hatte den Forschungsbau Scale beim Wissenschaftsrat beantragt. „Ohne ihn wäre das Ganze nicht gelaufen.“

Regionspräsident Hauke Jagau sieht in dem Neubau einen Beleg dafür, wie sinnvoll die Konzentration der Maschinenbau-Fakultäten in Garbsen ist: „Hier ist Platz für Erweiterungen. Es wird eine Dynamik von Firmengründungen entstehen.“ Epping berichtete, der Umzug der Maschinenbau-Fakultäten aus Hannover nach Garbsen vollziehe sich schrittweise und werde noch bis zum Sommersemester 2020 dauern.

Forschungsbau kostet 50 Millionen Euro

Der neue Forschungsbau Scale mit rund 7000 Quadratmetern Fläche entsteht in direkter Nachbarschaft zum Produktionstechnischen Zentrum Hannover (PZH) der Leibniz-Universität an der Bremer Straße. Die Bauarbeiten starten im Frühjahr 2020 mit dem Generalplaner Henn Architekten Berlin. Der Bau kostet rund 50 Millionen Euro, die Land Niedersachsen und Bund je zur Hälfte tragen. Davon entfallen gut 15 Millionen Euro auf die Einrichtung mit Großgeräten. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant.

An dem interdisziplinären Forschungsprojekt Scale sind neben dem Maschinenbau auch die Fakultäten für Bauingenieurwesen und Geodäsie, Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik und Informatik beteiligt. Ziel ist die Entwicklung allgemein anwendbarer Fertigungsmethoden, die unabhängig von Größen und Stückzahl effizient und mit geschlossenem Wertstoffkreislauf funktionieren.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig