Hannover/Barsinghausen

Drei Tage lang durchsuchten Ermittler im Oktober 2019 das abgelegene Grundstück am Rande des Deisters, bis sie das Waffenversteck finden konnten. Unter einer Betonplatte neben einem Dixiklo, brachten die Polizeibeamten schließlich zwei blaue Kunststofftonnen hervor. Der Inhalt: 55 Schnellschusswaffen, neun halbautomatische Waffen, rund 1570 Stück Munition, 26 explosive Patronen und eine Granate.

Das besagte Grundstück bei Barsinghausen-Kirchdorf gehörte der mutmaßlichen Waffenhändlerin Eveline W. Im Strafverfahren vor der Strafkammer 18 am Landgericht Hannover hat am Montag, 12. April, die Beweisaufnahme gegen die 62-jährige Friseurmeisterin begonnen. W. muss sich seit Ende März wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gewerbsmäßigen Waffenhandels ohne Erlaubnis vor Gericht verantworten. Zum Verfahrensauftakt schwieg die Frau. Nun gaben zwei Hauptermittlungsführer der Polizei Hannover Einblicke, wie sie W. und ihrem Ehemann Winfried, wegen der gleichen Tatvorwürfe in Spanien in U-Haft sitzt, auf die Schliche gekommen waren.

Waffen an Drogengangs?

Das Paar war 2013 nach Andalusien ausgewandert. Beide waren bereits zweimal wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie des gewerbsmäßigen Waffenhandels ohne Erlaubnis zu Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt worden war. Im Städtchen Coin soll sich Winfried (70) mit einem deutschen Neonazi und einem Briten zusammengetan haben, um ausrangierte Waffen aufzuarbeiten und unter anderem an Drogengangs zu verkaufen. Die drei Männer wurden Ende 2020 bei Malaga festgenommen, die Guardia Civil fand ein riesiges Waffenarsenal. Winfried W. muss wohl in Spanien vor Gericht – gegen ihn läuft ein gesondertes Verfahren.

Doch möglicherweise könnten die Machenschaften des Paares in Spanien und Barsinghausen zusammenhängen – und die Waldhütte als Waffenversteck und Werkstatt gedient haben. Ein Hinweis, dass Winfried W. online erlaubnispflichtige Sprengkapseln kaufen wollte, brachte die Polizei auf die Spur des Paares und schließlich zu dem Grundstück am Rande von Kirchdorf.

„Waren auf Besuch vorbereitet“

Wie die Ermittler am Landgericht sagten, hatten Eveline und Winfried W. große Mengen an Waffeneinzelteilen auf frei zugänglichen der Plattform E-Gun („Der Marktplatz für Jäger, Schützen und Angler“) gekauft. Fotos, die die Polizei in der Waldhütte angefertigt hatte, zeigen Kisten und Regale voll mit Einzelelementen – der allergrößte Teil davon legal. Dass ihr Besitz kein Verstoß war, wollte das Paar anscheinend noch bekräftigen. An einigen Boxen sollen Zettel mit der Aufschrift „Hier ist alles erlaubnisfrei“ geklebt haben. „Es schien, als waren sie auf unseren Besuch vorbereitet“, sagte eine Polizistin, die bei der Durchsuchung vor Ort war.

Zwei Tage wurden die vier kleinen Räume samt Keller durchsucht. Die Beamten mussten Tausende Einzelteile asservieren. Doch von einsatzbereiten Waffen oder Munition war zunächst keine Spur. „Ich hatte das Gefühl, dass da noch mehr ist“, sagte ein Ermittler. So wurden am dritten Tag Spezialisten beauftragt, das Grundstück an der Waldlichtung auf Verstecke zu untersuchen. Neben dem Dixiklo wurden sie fündig.

Rechte Gesinnung?

Unklar ist, an wen die Waffen möglicherweise verkauft wurden. Zudem ist offen, ob und wie die Geschäfte in Spanien und der Region Hannover zusammenhängen und ob sie eventuell politisch motiviert sind. Wie eine Ermittlerin sagte, wurden bei der Auswertung von Evelines Handy ein Hakenkreuzbild und ein Hitler-Smiley gefunden. Bei Facebook soll die Friseurmeisterin die Seiten der AfD, „Patrioten für Deutschland“ und „Kein Islam in Deutschland“ abonniert haben.

Das Verfahren gegen Eveline W. wird am 3. Mai fortgesetzt.

Von Manuel Behrens