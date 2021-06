Hannover

Versuche, die Culemannstraße hinterm Neuen Rathaus für den Autoverkehr zu sperren, gab es schon mehrere – jetzt könnte es tatsächlich klappen. Im Bezirksrat Mitte haben sich die Grünen mit ihrem Antrag durchgesetzt, die Straße im Sommer jeweils an Wochenenden zwei Monate für den Autoverkehr dicht zu machen. Die Sperrzeit gilt dann immer von Sonnabend, 15 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr.

Mehr Platz an Wochenenden für Radler, Spaziergänger und Skater

Spaziergänger, Radfahrer und Skater sollen in dem Naherholungsgebiet an Wochenenden mehr Raum bekommen. Zudem will man testen, welche Ausweichstrecken Autofahrer wählen. CDU und FDP stimmten gegen den Antrag. Jetzt muss die Stadtverwaltung prüfen, ob und wie sie den Wunsch aus dem Bezirksrat umsetzt.

In welchen Monaten die Straße an Wochenenden dicht bleiben soll, lassen die Grünen offen. „Wir wollen uns an keine Zeiten binden, das soll die Stadtverwaltung festlegen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Reinhild Muschter. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke (FDP) gibt zu bedenken, dass die Stadt ohnehin eine mehrwöchige Baustelle auf der Culemannstraße einrichten will. Dann wäre die Strecke auch an Werktagen für den Verkehr gesperrt.

CDU: Parkplätze entfallen

Die CDU hält von der Forderung wenig: Der Radweg entlang der Culemannstraße sei gut ausgebaut, zudem würden Parkflächen entfallen, wenn die Straße gesperrt wäre. „Nicht jeder Besucher von Maschsee und Maschpark kommt mit dem Rad oder zu Fuß“ sagt CDU-Fraktionschef Martin Hoffmann.

