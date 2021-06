Hannover-Südstadt

Die CDU im Stadtbezirksrat lehnt die Pläne für Anwohnerparkzonen in der Südstadt ab. Stattdessen will die Union ein Parkkonzept haben, das den Parkdruck in der Südstadt, besonders zu Zeiten des Maschseefestes, des Schützenfestes, bei Heimspielen von Hannover 96, anderen Großveranstaltungen im Stadion sowie bei Konzerten im NDR-Funkhaus verringert.

„Viele Menschen schaffen ihr Auto ab“

Aus Sicht der CDU ist das „geplante teure und komplizierte Konzept einer dauerhaften Anwohnerparkzone“ weder zeitgemäß noch bedarfsgerecht. Denn nach Ansicht der Fraktion blieben als eine Folge der Corona-Pandemie viele Südstadt-Bewohner dauerhaft im Homeoffice. Zudem würden viele bisherige Kopfsteinpflasterstraßen asphaltiert, dadurch werde Radfahren attraktiver und sicherer. Auch die Velorouten würden den Umstieg aufs Fahrrad attraktiver machen.

Parken nur noch für Anwohner im rot umrandeten Bereich? Die CDU hält von dem Plan nichts. Quelle: Google Maps

Deshalb werde voraussichtlich der Parkdruck abnehmen, weil viele Menschen dann ihr Auto abschafften, so wie das schon bei vielen jungen Menschen der Fall sei, meint die CDU. Menschen dagegen, die auf das Auto oder auf Besuche von anderen Menschen mit Auto angewiesen sind, würden „durch die starren Regelungen der geplanten dauerhaften Anwohnerparkzone unverhältnismäßig benachteiligt“. Dies betreffe zum Beispiel ältere oder behinderte Menschen, die nicht selbst mit dem Fahrrad oder Bussen und Bahnen fahren könnten. Auch Berufstätige mit Familie seien zur Koordination ihrer Termine häufig auf das Auto angewiesen, schreibt die CDU in dem Antrag.

Comeback einer alten CDU-Idee: Parkpalette am NDR?

Die Fraktion schlägt stattdessen vor, auf dem Parkplatz am NDR-Funkhaus eine sogenannte Parkplatette, eine Art Parkhaus mit zwei oder drei Etagen von jeweils nur zwei Metern Höhe zu bauen, um zusätzliche Parkplätze zu schaffen. Das ist keine neue Idee: Bereits vor zehn Jahren hatte die Rats-CDU einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Bei Veranstaltungen sollte das Parken auf dem Schützenplatz kostenlos sein, um einen Teil der Besucher mit Autos dorthin zu locken. Außerdem schlägt die CDU Gespräche mit Supermarktbetreibern über die Nutzung von deren Parkplätzen bei Großereignissen vor. Die Pläne der CDU wurden allerdings im Stadtbezirksrat mit großer Mehrheit abgelehnt.

Ausnahmen für Gewerbe und Freiberufler in Aussicht

Anklang fand dagegen der Hinweis von Rechtsanwalt Christoph-Justus Loskant, der seine Rechtsanwalts- und Notarkanzlei in der Alten Döhrener Straße hat. Er fürchtet bei Einführung einer Anwohnerparkzone, sein Auto nicht mehr kostenfrei abstellen zu können, weil nur Bürger mit ersten und zweitem Wohnsitz einen Anwohnerparkschein bekommen. Betroffen seien auch Mitarbeiter und Kunden. Von Politikern bekam Loskant die Zusage, die Probleme von Gewerbetreibenden und Freiberuflern zu berücksichtigen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtverwaltung befragt jetzt die Bürger nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Alle Bewohner des Quartiers zwischen Hildesheimer Straße und Maschsee bis zum Altenbekener Damm haben in den vergangenen Tagen Post erhalten. Darin werden sie gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. Die Ergebnisse der Umfrage will die Stadtverwaltung dann in der Bezirksratssitzung am 15. September präsentieren.

Von Mathias Klein