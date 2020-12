Hannover

„Früher haben wir unsere Karpfen ja selbst geangelt“, sagt Jutta Bauer. Jetzt steht die Kirchröderin am Verkaufstresen des Maschseefischers und lässt sich das Wunsch-Schuppentier fachgerecht vorbereiten. Zwei Kilogramm für drei Personen sollen es sein. Der Fisch zum Jahreswechsel ist für Viele eine gute Tradition.

Maschsee-Fisch ist Tradition zum Jahreswechsel

Eigentlich wollte Bauer dieses Jahr Zander kaufen. Das Fleisch des Raubfisches ist fester und schmeckt gut. Aber schon am frühen Morgen ist Zander ausverkauft. Alternativ gibt es Hecht, Aal, Schleie und natürlich Karpfen aus dem Maschsee, außerdem Forellen und andere Zuchttiere aus dem Betrieb des Fischmeisters Neumann aus Rade beim Hamburg. Noch bis 14 Uhr läuft der Verkauf.

900 Karpfen mit Stückgewichten von 1,5 bis 6 Kilogramm hätten sie in diesem Jahr aus dem Maschsee geholt, berichtet Fischwirtgeselle Felix Stähler. Der Fisch sei schmackhaft: „Das Wasser hat Trinkwasserqualität“, sagt Stähler. Das würden die Stadtwerke angesichts der hohen Anforderungen an Trinkwasser vielleicht anders beurteilen, aber es ist klar, was gemeint ist: Der Maschsee ist unbelastet, das Wasser klar. Trotzdem wurden die Karpfen bereits Anfang Dezember gefangen und danach wochenlang in Frischwassertanks gehältert.

Muscheln und Krebse im Maschsee

Auch das ist eben eine Tradition. „Heute ist es eigentlich nicht mehr nötig, aber die Leute wollen das so“, sagt Stähler. Zum Geschmack der Fische trage aber auch das gute Nahrungsangebot im See bei. Muscheln und Krebse seien reichlich vorhanden. Der Algenbewuchs habe zwar in diesem Jahr Probleme bereitet – aber insgesamt sei die Ernte gut gewesen.

Kunden auch aus Hildesheim

Filets und Geräuchertes: Udo und Monika Kloss sind extra aus Hildesheim angereist, um Maschsee-Fisch zu kaufen. Quelle: Irving Villegas

Monika und Udo Kloss sind extra aus Hildesheim gekommen, um den begehrten Maschsee-Fisch zu kaufen. „Das machen wir jedes Jahr so“, sagt Udo Kloss. Sie nehmen Saiblings- und Karpfenfilet, dazu geräuchert ein großes Karpfenstück und eine komplette Lachsforelle. Währenddessen wächst die Warteschlange hinter ihnen. Es ist die letzte Gelegenheit im ablaufenden Jahr, regionalen Fisch zu kaufen.

Vertrag sieht Verkauf vor

Fünf Tage lang war Strähler vor Weihnachten und zu Silvester am See. Der Pachtvertrag mit der Stadt schreibt vor, dass im Maschsee nicht nur Fisch geerntet werden darf, sondern auch an Hannoveraner verkauft werden muss. Und so wird der Fischwagen wohl auch Ende 2021 wieder gegenüber dem Sprengel-Museum stehen, damit es heißt: Fisch gibt’s.

Von Conrad von Meding