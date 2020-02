Hannover

Ein ungewohntes Bild bekommen Spaziergänger am Sonnabend am Maschsee geboten. Männer in Booten mühen sich, Fische aus dem See zu holen: Maschseefischer Marco Neumann hat für dieses Wochenende mehrere Fangzüge geplant. Morgens um 8 Uhr haben die Fischer von der Maschseequelle aus das Schleppnetz mit drei Booten auf dem See in Position gebracht. Nun soll der Fang eingeholt werden.

Natürlich tragen alle neun Mann Wathosen mit integrierten Gummistiefeln, die meisten auch eine Wollmütze. Vereinzelt blitzt am Unterarm ein zünftiges Tattoo hervor. Lukas Pade sieht mit seinem Kopftuch und Nasenring wie ein Seeräuber aus dem Bilderbuch aus. Der 26-Jährige ist von Berufs wegen selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer. Aber wenn bei Fischzucht Neumann ein Fang ansteht, hilft er gerne aus.

Freunde und Verwandte helfen beim Fang

Das erste Auslegen des Schleppnetzes geschieht frühmorgens auf Höhe der Maschseequelle. Quelle: Katrin Kutter

Die ganze Fangaktion hat überhaupt einen familiären Charakter. Im Betrieb arbeitet auch Neumanns Bruder Thore, ein gelernter Bootsbauer, der sich um alles Technische kümmert. Beim Fischen helfen Freunde und Verwandte mit. So wie Matthias Kastner, dessen Sohn Florian bei Neumann arbeitet. Kastner, ehemals Schornsteinfeger, nun in Rente, hat mit einem Boot von der Seemitte einen Netzkäfig an den Steg gezogen. In den kommen später die gefangenen Fische, bevor sie sortiert werden.

500 Meter lang ist das Fangnetz selbst, die beiden Leinen an den Netzflügeln noch einmal jeweils 200 Meter. Zum Einholen fahren die Männer nicht mehr auf den See hinaus. Zwei größere Boote liegen parallel am Steg, auf jedem gibt es backbord eine Motorwinde, mit denen zwei Fischer die Seile einholen. „Gas geben“, ruft einer. Die Winden brummen und tuckern. Vorne ziehen vier Männer das Netz in die Boote.

Ein kapitaler Hecht geht ins Netz

Beim Einholen packen alle mit an. Quelle: Katrin Kutter

Sie werden immer schneller, das grüne Netz füllt die Boote. Nur wird es spannend. Hat sich die Aktion gelohnt? Lukas Pade will sich nicht festlegen. „Da ist was drin. Aber wie viel? Entweder hast du Glück oder nicht.“

Enttäuschung zeichnet sich auf den Gesichtern ab, als der Fangsack am Netzende in Sicht kommt. Chef Neumann übt sich in Galgenhumor. „Oh! Also wir haben von jedem Fisch einen.“ Tatsächlich findet sich nur ein halbes Dutzend Fische im Netz. Immerhin: Ein kapitaler Hecht ist dabei, auch ein großer Spiegelkarpfen, Brasse, Schuppenkarpfen, Barsch. Als die Fischer den Hecht in den Netzkäfig umheben, kommentiert die kleine Zuschauerschaft am Ufer den Fang mit einem anerkennenden „Oh, ah“.

Zur Galerie Maschseefischer Marco Neumann fängt im Februar 2020 mit Schleppnetz Fische im Maschsee.

Fische finden ein Schlupfloch

Nur wenige Fische gehen ins Netz. Quelle: Katrin Kutter

Dann geht es zum Fährhaus. Das Netz weist einige Löcher auf. Marco Neumann beginnt mit dem Flicken. Netznadel und Taschenmesser hat der Fischer immer dabei. „Ein bisschen Schwund ist immer. Das Netz zieht über Grund und da liegen Steine.“ Der 36-Jährige geht davon aus, dass auch der milde Winter schuld am geringen Fang trägt. „Bei kaltem Wasser fahren die Fische ihren Stoffwechsel zurück. Dieses Jahr sind sie so aktiv, dass sie vor dem Netz flüchten.“

Neumann will den nächsten Fangzug an anderer Stelle starten. „Wir müssen die Fische suchen. Sie stehen alle im Pulk, aber der zieht durch den See.“ Der Fischereipächter will vor allem Brassen aus dem Gewässer holen, weil der Bestand zu hoch ist. Der große Spiegelkarpfen geht dagegen wieder in den See zurück – als Elterntier.

Felix Stähler, Fischwirt in der Ausbildung, repariert weiter das Netz. Bei näherer Betrachtung findet sich dort sogar ein Riesenloch, durch das bequem ein Fußball passt. „Kein Wunder, dass wir nichts fangen.“

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig