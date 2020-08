Die Sanierung des Radwegs am westlichen Ufer des Maschsees ist abgeschlossen. Jetzt soll das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer an die Reihe kommen. Die Sanierung ist jedoch frühestens für das Frühjahr 2021 geplant. Immerhin: Die tiefsten Schlaglöcher sollen noch in diesem Sommer provisorisch geschlossen werden.