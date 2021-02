Hannover

Die frühlingshaften Temperaturen in der Region Hannover haben am Sonnabend zahlreiche Menschen zu den beliebten Ausflugszielen gelockt. Die Polizei hatte im Vorfeld mit einem Besucherandrang gerechnet. Der blieb am Sonnabend allerdings aus. Es habe an keinem der sogenannten Hotspots nennenswerte Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen gegeben, teilte die Behörde mit.

Die Polizei wird auch am Sonntag wieder mit einem größeren Aufgebot an Kräften am Maschsee, am Steinhuder Meer und an anderen beliebten Ausflugsorten präsent sein, um die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, wie Maskenpflicht und das Abstandshalten zu kontrollieren.

Von Tobias Morchner