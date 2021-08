Hannover

Keine Badeaufsicht im Strandbad– aber dafür freier Eintritt: In diesem Jahr ist alles etwas anders am Südufer des Maschsees. Ungewohnt auch: Das Haupttor ist verschlossen, Badegäste müssen durch das Restaurant „Insel“ gehen. Im Moment allerdings warnt die Stadt ohnehin vor dem Schwimmen, weil im Maschsee Blaualgen in höherer Konzentration festgestellt wurden.

Maschsee-Strandbad: Eintritt ist gratis

Ein Vertrag zwischen Stadt und dem Strandbadbetreiber Aspria sieht vor, dass das Unternehmen die historischen Gebäude und Teile des Strands mit Wiese nutzen darf. Der östliche Badebereich aber muss für den öffentlichen Schwimmbetrieb nutzbar sein – zu maximal den Konditionen des Eintritts in städtische Freibäder.

Das unterbietet Aspria derzeit. Das Fitness- und Spa-Unternehmen lässt derzeit Besucherinnen und Besucher ohne Eintritt in den öffentlichen Bereich. Der Grund: Das Management der Badeaufsicht hat in diesem Jahr nicht geklappt.

DLRG macht normalerweise Badeaufsicht

Normalerweise übernimmt die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in der Saison von Mai bis August die Badeaufsicht. Wochentags wacht ein angestellter Rettungsschwimmer, an Wochenenden haben Vereinsmitglieder einen Blick auf die Badegäste im Wasser. „Wegen des Lockdowns im Frühjahr war lange Zeit nicht klar, wann wieder regulärer Badebetrieb möglich ist“, sagt DLRG-Chef Torsten Heuer. Weil der Mitarbeiter hätte anreisen müssen, habe man sich darauf verständigt, in diesem Jahr die Badeaufsicht auszusetzen.



Ohne Badeaufsicht nimmt Aspria keinen Eintritt – dann aber wiederum lohnt es sich wirtschaftlich nicht, Personal am Eingang zu postieren. Deshalb ist der Zugang nur über das Restaurant „Insel“ nötig, das Aspria neuerdings selbst betreibt.

Vertrag weiter in Kraft

Bei der HAZ haben sich Leser beschwert und vermutet, dass der alte Betreibervertrag geändert wurde. Dem widerspricht Stadtsprecher Dennis Dix. Der Vertrag, der den öffentlichen Badebetrieb sichert, sei weiter in Kraft. Corona habe eben einiges durcheinandergebracht. Stadt und Badbetreiber seien „im Gespräch dazu, dass das öffentliche Bad weiter attraktiv betrieben wird“.



Das britische Unternehmen Aspria hatte das Strandbad nach denkmalgerechter Grundsanierung 2009 neu eröffnet und bietet dort Fitness-, Spa-, Schwimm- und Saunabetrieb an. Zuvor waren andere Investoren an der Sanierung gescheitert.

Aktuell Blaualgenwarnung

Derzeit wird vor dem Schwimmen im Maschsee gewarnt, weil dort ebenso wie in den Ricklinger Kiesteichen die Konzentration an gesundheitsschädlichen Blaualgen gestiegen ist. Am Donnerstag waren trotzdem Besucher im Strandbad und genossen das Sonnenwetter auf der Wiese.

