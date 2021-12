Hannover

Karpfen oder Zander, Hecht oder Aal aus dem Maschsee: Am Tag vor Heiligabend bietet Maschseefischer Marco Neumann mit seinem Verkaufswagen am Nordufer wieder frischen Fisch fürs Festtagsgericht an. Allerdings muss vorbestellt werden, weil nur begrenzte Mengen im freien Verkauf zur Verfügung stehen.

Maschseekarpfen und andere Fische zu Verkauf

700 Karpfen mit Stückgewichten von 1,5 bis 6 Kilogramm sind den Fischern zuletzt in die Netze gegangen. Sie werden jetzt in Frischwasser zwischengehältert, damit sie besser schmecken. Insgesamt hätten die Fische eine erstklassige Qualität, weil sie sich im Maschsee vorwiegend von Muscheln und Krebsen ernährten, sagt Neumann.

Der Fischwirtschaftsmeister aus Moisburg bei Hamburg hat das Exklusivrecht, Fische aus dem Maschsee zu holen. Die Stadt verpachtet es, im Gegenzug muss der Pächter sich um den Fischschutz kümmern und mindestens vor Weihnachten und Silvester frischen Fisch verkaufen.

Viele Pflanzen im Maschsee

Nach Angaben des Fischereibetriebs hat in diesem Jahr starker Pflanzenbewuchs den Einsatz großer Zugnetze verhindert. Deshalb habe das Team mit Stellnetzen und Reusen fischen müssen. Umgekehrt habe aber wegen des Bewuchses der Kormoran nicht so stark in den Fischbeständen wildern können. Es hat eben immer alles zwei Seiten.

Weil Hygieneauflagen das Verarbeiten größerer Fischmengen am Seeufer erschweren, soll es direkt am Verkaufswagen nur geringe Mengen Frischfisch und Räucherfisch geben. Stattdessen ist Vorbestellung nötig: über die Internetseite fischzucht-neumann.de, auf der man auch die Preise einsehen kann, oder alternativ über Telefon (04165) 2168971.

Zwei Verkaufstermine am Nordufer

Die bestellten Fische werden im Zuchtbetrieb in Moisburg vorbereitet und können am Maschsee abgeholt werden. Verkaufstermine sind der 23. Dezember von 9 bis 16 Uhr sowie vor Silvester der 30. Dezember von 9 bis 14 Uhr. Der Fischwagen steht im Bereich des Fackelträgers.

Von Conrad von Meding