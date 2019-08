Hannover

Der Auftritt des Christian-von-der-Osten-Trios gehört zum Maschseefest wie das Entenrennen und das Fackelschwimmen. Seit Jahrzehnten präsentiert von der Osten mit seinen Mitstreitern eingängige Jazz-Standards der Fünfzigerjahre. Im See-Salon der Madsack Mediengruppe zeigte sich das Trio nach dem Tod von Bassist Horst Wagner am Sonnabend in neuer Besetzung: Direkt am Maschseeufer spielten beim HAZ-Jazzfrühschuppen Andy Gütte Schlagzeug, Heinrich Römisch Bass und von der Osten Klavier. Altsaxofonist Bernd Dallmann erweiterte das Trio zum klangvollen Quartett.

Die Tradition der Jazz-Konzerte im intimen Rahmen sollte fortgesetzt werden. „Wir spielen auch für Horst Wagner. Wir sind uns sicher, dass er uns zuhört“, sagte von der Osten. Nach „All of Me“ und „Days of Wine and Roses“ stellte er die Musiker vor und erhielt viel Applaus.

Von Jan Sedelies