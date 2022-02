Hannover

Die Veranstaltungsagenturen in Hannover planen einen Sommer voller Feste, Feiern und kulturellen Angeboten. Viele Veranstalter machen sich Gedanken über verschiedene Corona-Auflagen-Szenarien, geben sich aber hoffnungsfroh. Ein offizielles Datum für das Klassik-Open-Air im Maschpark gibt es noch nicht. Weitere Veranstaltungen werden den hannoverschen Terminkalender sicher noch auffüllen. Ein Überblick, auf das, was kommen soll.

Feuerwerk in den Herrnhäuser Gärten

Die Herrenhäuser Gärten sollen wieder beim Feuerwerkswettbewerb erstrahlen. Quelle: Herbert Frost

An fünf Abenden sollen von Mai bis September internationale Feuerwerkskünstler für Stimmung in den Herrenhäuser Gärten sorgen. Zur 30. Ausgabe des beliebten Wettbewerbs haben sich Teams aus Australien, Asien, Amerika, Afrika und natürlich Europa angemeldet. Der Asienabend am 11. Juni ist sogar schon ausverkauft. Karten gibt es noch für den 28. Mai, 20. August, 3. und 17. September.

Erste Programmpunkte der Kunstfestspiele stehen

Das detaillierte Programm der Kunstfestspiele ist noch nicht bekannt. Aber es soll gewohnt vielfältig werden wie 2021 bei der Percussion-Aktion. Quelle: Helge Krückeberg

Die Kunstfestspiele haben im vergangenen Jahr auch auf digitale Formate gesetzt. Am aktuellen Programm wird noch gearbeitet. Vom 12. bis 29. Mai sind Konzerte, Performances, Theater- und Tanzdarbietungen geplant. In den Herrenhäuser Gärten soll es wieder Installationen geben. Zwei Programmpunkte wurden schon genannt: Am 15. Mai präsentieren mehr als 200 Sängerinnen und Sänger im Kuppelsaal mit dem Ensemble Modern unter der Leitung von Ingo Metzmacher das Werk „rwḥ 1–4“ als Uraufführung. Und die kapverdische Choreografin und Regisseurin Marlene Monteiro Freitas inszeniert am 20. und 21. Mai in der DHC-Halle Arnold Schönbergs „Pierrot lunaire“.

Der Trammplatz wird zur Jazz-Arena

Zehntausende trafen sich vor der Pandemie zum Jazz-Fest auf dem Trammplatz. Eine Neuauflage ist in Planung. Quelle: Michael Wallmüller

Am Himmelfahrtstag treffen sich traditionell viele Menschen auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus. Dort geht es weniger um peinliche Vatertagsrituale, sondern um Jazz. Für das Programm von „enercity swinging Hannover“ sorgt der Jazz-Club. Am 26. Mai soll es wieder soweit sein. Wenn die Pandemie die Konzerte verhindert, soll das Programm in den späten Sommer verlegt werden.

Popmusik und Hip-Hop auf dem Expo-Gelände

Rapper Marteria tritt bei der N-JOY-Starshow auf. Quelle: Moritz Frankenberg

Die Daumen für das beliebte NDR-2-Plaza-Festival und die N-JOY-Starshow sind gedrückt. Denn am 27. Mai und 28. Mai soll auf der Expo Plaza in Hannover nach zwei Jahren Pause wieder Festivalstimmung mit Zehntauenden Besuchern und Besucherinnen aufkommen. Für der NDR-Show wurden die Künstler noch nicht veröffentlicht. Zur Starshow kommen Rapper Marteria, die Songwriter von AnnenMayKantereit und Sängerin Zoe Wees.

Punkfestival auf der Faust-Wiese

Punkrockfestival mitten in der Stadt: Auf der Faust-Wiese soll die Band Pennywise spielen. Quelle: Samantha Franson

Zu den Punk-Festivals auf der Wiese neben dem Faustgelände kamen 2016 und 2019 Tausende Punk-Fans. Knapp 7000 wollen sich nun erneut am 28. Mai treffen, um dort Bands wie NOFX, Pennywise und Talco zu sehen. Derzeit werden noch finale Corona-Auflagen abgewartet und Restkarten für das „Punk In Drublic“ angeboten. Die Veranstalter rund um das Faust-Team sind optimistisch gestimmt, dass das Festival stattfinden kann. Karten gibt es auf der Website von Faust unter www.kulturzentrum-faust.de.

Der CSD soll wieder mit Musikwagen durch die Innenstadt führen

Eine Demonstration gegen Ausgrenzung: Der CSD läuft am 4. Juni. Quelle: Frank Wilde

Der Christopher Street Day (CSD) wurde im vergangenen Jahr mit einer Fahrraddemonstration gefeiert. Am 4. Juni soll es wieder einen großen Straßenumzug gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlechterkategorien und sexueller Orientierung gehen. Die Planungen zur zentralen Demonstration und zum umfangreichen Begleitprogramm laufen.

„Tag der Niedersachsen“ wird in Hannover gefeiert

Der Trachtenumzug gehört zum „Tag der Niedersachsen“ wie der Auftritt des Ministerpräsidenten. 2022 wird das Fest in Hannover gefeiert. Quelle: Boris Baschin/dpa

Für viele niedersächsische Vereine und Tourismusbüros gehört der „Tag der Niedersachsen“ seit 1981 zu den Höhepunkten im Jahr. Denn sie präsentieren sich vielfältig in den unterschiedlichen niedersächsischen Städten. In diesem Jahr soll in Hannover gefeiert werden. Rund um den Maschpark und am Maschsee wird es dann auf sogenannten Themenmeilen Konzerte, Talks, Sportpräsentationen und viele Informationen zu Niedersachsen geben. Das Programm läuft vom 10. bis 12. Juni. Traditionell gehört auch der beliebte Trachtenumzug mit Zehntauenden Teilnehmern dazu. Auch dabei wird abgewartet, welche Corona-Auflagen einzuhalten sind.

Eine Messe für Rettungskräfte kommt nach Hannover

Eine Modenschau für Rettungskräfte gehört zu den Höhepunkten der Blaulichtmeile auf dem Kröpcke. Quelle: Frank Wilde

Die Interschutz ist die weltweite Leitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit. Auf dem Messegelände präsentieren internationale Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen für Sicherheit aus den Bereichen Vorbeugung, Rettung und Abwehr. Die Messe läuft vom 20. bis 25. Juni. Vorher findet am 19. Juni auf dem Kröpcke die kostenlose Blaulichtmeile statt.

Bei der Fête de la Musique präsentieren sich diverse Bands in der Innenstadt. Die Konzerte sind kostenlos. Quelle: Rainer Droese

Der Tag der Musik läuft am 21. Juni

Unter Berücksichtigung diverser Auflagen trafen sich 2021 zumindest 6000 registrierte Besucher und Besucherinnen, um am 21. Juni die Fête de la Musique in Hannover zu feiern. An 13 Bühnen erlebten sie 60 Konzerte von Bands und Orchestern. Auch in diesem Jahr soll es die Fête de la Musique wieder am 21. Juni geben. Die Planungen laufen. Bands können sich noch bis zum 15. Februar bewerben.

Schützen freuen sich auf die 491. Schützenfest-Ausgabe

Noch diskutieren Schützen und Stadt über mögliche Corona-Auflagen. Fahrgeschäfte soll es auf jeden Fall beim Schützenfest 2022 geben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Schützen freuen sich sehr auf das 491. Schützenfest auf dem Schützenplatz. Vom 1. bis 10. Juli soll es wie gewohnt Veranstaltungen wie das Festessen oder die Siegerehrung der besten Sportschützen geben. Und natürlich soll es nach zwei Jahren ohne Schützenfest wieder Feiern in Zelten und Fahrgeschäfte geben. Derzeit prüfen Schützen und Stadt mögliche Corona-Auflagen. Auch für den klassischen Schützenausmarsch braucht es noch ein Konzept, wenn Abstände am Streckenrand eingehalten werden müssen. „Wir sind auf jeden Fall heiß darauf, loszulegen“, sagt Schützenpräsident Paul-Eric Stolle. Vielleicht gibt es dann auch schon die erste Bruchmeisterin – nach fast 720 Jahren hat der Verwaltungsrat das traditionell den Männern vorbehaltene Ehrenamt nun für alle Geschlechter geöffnet.

Ideen-Expo bietet Live-Musik und Experimente

Löten, programmieren und ausprobieren: Darum geht es bei der Ideen-Expo. Quelle: Frank Wilde

Zum achtem Mal lädt die Ideen-Expo vor allem junge Menschen auf das Messegelände ein. Geboten werden auf 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Experimente, Informationen zu Forschung und Wissenschaft und viele Möglichkeiten, Dinge einfach auszuprobieren – vom Lötkolben bis zum Mikroskop. 2019 kamen 400.000 Besucherinnen und Besucher zur Ideen-Expo. Zum Programm gehören auch traditionell kostenlose Live-Konzerte an drei Abenden. Die Künstler und Künstlerinnen werden derzeit zusammengestellt. Das Programm läuft vom 2. bis 10. Juli.

Guns N’ Roses laden ins Stadion ein

Sie kommen wieder: Die Band Guns N’ Roses kehrt nach der Regenschlacht 2017 noch einmal Hannover zurück. Quelle: Nancy Heusel

Beim letzten Auftritt von Guns N’ Roses in Hannover 2017 wird vielen Menschen in Erinnerungen geblieben sein. Auf dem Messegelände spielte die Band gerade das Intro von „Welcome to the Jungle“, dann sollte das Publikum wegen eines Unwetters besser in die Messehallen umziehen. Erst um 22.20 Uhr ging das Konzert weiter. Eine Sondergenehmigung machte eine Spielzeit bis nach 1 Uhr morgens möglich. am 15. Juli kommt die Band nun wieder nach Hannover und spielt im Stadion. Die Veranstalter wünschen sich trotzdem besseres Wetter.

Im Juli kommen die Bullis

Volkswagen Nutzfahrzeuge lädt zum Bullitreffen. Es werden Zehnrausende Besucher und Besucherinnen erwartet. Quelle: VWN

Bulli-Fans können sich schon jetzt auf den Juli freuen. Denn Volkswagen Nutzfahrzeuge lädt vom 15. bis 17. Juli zum dreitägigen Festival auf das Messegelände ein. Auf dem Areal erwarten die Veranstalter VW-Busse aller Generationen und aus der ganzen Welt. Die Gäste werden historische Ausgaben des Kultautos zu sehen bekommen, aber ebenso den neuen ID.Buzz. Bei dem vollelektrischen Fahrzeug handelt es sich um die neuste Variante in der Bulli-Familie. Auch ein Bulli-Konvoi, bei dem Interessierte die Fahrzeuge außerhalb des Messegeländes sehen können, ist geplant. Zum letzten Festival 2017 kamen 60.000 Besucher und Besucherinnen. Zudem waren knapp 5000 Bullis aus mehr als 20 Ländern auf dem Westparkplatz zusammengekommen.

Die Planungen zum Maschseefest laufen auf Hochtouren

Der See steht im Mittelpunkt. Für den entspannten Blick darauf sorgen beim Maschseefest zahlreiche Gastronomen der Stadt. Quelle: Rainer Droese

Vom 27. Juli bis 14. August möchte die Hannover-Veranstaltungs-GmbH (HVG) nach zwei Jahren Pause wieder zum Maschseefest einladen. Derzeit läuft noch eine Ausschreibung für vier Gastronomen-Flächen, die noch vergeben werden können. Im April soll abschließend entschieden werden, ob das Maschseefest endlich wieder stattfinden oder doch noch abgesagt werden muss. Die Planungen von Programm bis Auflagen-Kontrollen laufen aber schon auf Hochtouren.

Kulturelle Sommernächte im Gartentheater

Konzerte, Filme und Poetry Slams: Die Sommernächte im Gartentheater sind auch optisch beeindruckend. Quelle: Christian Behrens

Die Sommernächte im Gartentheater der Herrenhäuser Gärten liefen mit nötigen Abständen auch in den vergangenen zwei Corona-Jahren und begeisterte jeweils Hunderte Besucher und Besucherinnen. Auch in diesem Jahr soll es eine Mischung aus Konzerten, Kinofilmen und Poetry Slams geben. Das Programm läuft vor allem an den Wochenenden vom 5. bis 28. August. Das Programm wird im Mai veröffentlicht.

Der Fährmann bittet zum Rockfestival

Es wird laut zwischen der Calenberger Neustadt und Linden. Denn das Fährmannsfest kehrt zurück mit viel Live-Musik. Quelle: Irving Villegas

Auch das Fährmannsfest am Weddingufer soll es 2022 wieder geben. Derzeit wird das Programm für das Festival vom 5. bis 7. August zusammengestellt. Die Veranstalter setzten auf die gewohnte Mischung aus Rock, Punk, Hip-Hop und einem Hauch Elektro. Die Bands werden derzeit gebucht. Erste bestätigte Künstler und Künstlerinnen sollen noch nicht verraten werden.

HAZ-Kinderfest zur Einschulung

Bei der HAZ-Aktion Sicherer Schulweg tanzten auch schon die Maus mit Schaf Shaun. Quelle: Samantha Franson

Auch in diesem Jahr werden in der Region etwa 10.000 Kinder eingeschult. Die HAZ lädt gemeinsamen mit starken Partnern wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, dem GVH und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover zum großen Familienfest. Angedacht ist für den 28. August der Maschpark neben dem Neuen Rathaus. Die Planung haben begonnen.

Die Region lädt zu Entdeckungstouren

Der Opernplatz wird beim Entdeckertag zum großen Treffpunkt nach den Entdeckertouren durch die Region. Quelle: Nancy Heusel

Der Entdeckertag lief 2021 mit einem Buchungssystem. So konnten interessierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen Tourenziele buchen und Live-Musik an ungewöhnlichen Orten erleben. Insgesamt nahmen etwa 6000 Menschen an den Veranstaltungen teil. Vor der Pandemie waren es deutlich mehr. Und so hofft das Team der Region Hannover darauf, im September wieder viele Touren und Kulturveranstaltungen anbieten zu können. Der Termin steht schon. Der Entdeckertag läuft am 11. September.

Von Jan Sedelies