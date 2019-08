Hannover

18 Uhr auf dem Maschseefest: Tausende Besucher spazieren am Ufer entlang, sie sind auf der Suche nach einem Abendessen und etwas zu trinken. Die Restaurants am Nordufer sind gut besucht, an einigen kleinen Ständen haben sich längere Warteschlangen gebildet, bei anderen hält sich der Andrang in Grenzen. Eine Mahlzeit für weniger als 5 Euro zu finden, ist schwierig. Doch wie viel Geld müssen Besucher wirklich einplanen, um das Maschseefest satt und zufrieden wieder zu verlassen? Wir haben eine dreiköpfige Familie, zwei Studentinnen und ein Paar mit jeweils 30 Euro losgeschickt: Reicht das Geld für einen schönen Abend auf dem Seefest?

„Das ist schon ganz schön teuer alles“

Zuerst testet die dreiköpfige Familie Stadelmann aus Pattensen, wie weit sie mit 30 Euro auf dem Maschseefest kommt. Zusammen mit Tochter Dilara schlendern Stefan und Dilek Stadelmann das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer Richtung Nordufer entlang. „Ich denke nicht, dass das Geld lange reicht“, sagt der 42-Jährige. Das hätten ihm die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt. Die Familie besucht das Maschseefest jedes Jahr und freut sich besonders auf die große Auswahl und die neuen Stände. „Und auf die Musik“, fügt die sechsjährige Dilara hinzu.

Stefan, Dilek und Tochter Dilara Stadelmann sind ihr Geld schnell losgeworden. Quelle: Samantha Franson

Der erste Stand ist schnell gefunden: Eine Crêperie auf Höhe des NDR. Stefan Stadelmann kauft sich und seiner Tochter je einen der dünnen Eierkuchen mit Schokoladenfüllung. 8 Euro bezahlt er dafür. „Da ist schon fast ein Drittel des Geldes weg“, staunt Mutter Dilek. Am Stand nebenan bestellt die Familie zu der Süßspeise ein alkoholfreies Weizen (5 Euro) und ein Wasser (2,50 Euro). Ebenfalls ein paar Meter weiter kauft sich Dilek Stadelmann noch eine Erdbeerbowle für 5 Euro.

„Das ist schon ganz schön teuer alles“, sagt die 43-Jährige. Besonders der Preis für das alkoholfreie Bier sei „ganz schön happig“. Auch die Bowle, die sehr süß und mit viel Eis gestreckt sei, findet sie etwas zu teuer. „Aber man bezahlt das, weil man hier ist“, sagt Dilek Stadelmann. „Wenn wir das Maschseefest besuchen, gönnen wir uns eigentlich immer alles, worauf wir Lust haben.“ Besonders ihrer Tochter könnten ihr Mann und sie wenig abschlagen. Und darum bekommt Dilara auch noch eine Kinderbowle für 5 Euro.

Das letzte Geld gibt Familie Stadelmann für eine Kinderbowle aus, die die sechsjährige Dilara genüsslich trinkt. Quelle: Samantha Franson

Damit ist das Geld (durch 3 Euro Pfand) so gut wie ausgegeben. 1,50 Euro hat die Familie noch übrig. „Mit den 30 Euro sind wir gerade einmal ein paar Meter weit gekommen“, resümiert Stefan Stadelmann. „Und ich habe noch nicht einmal etwas gegessen“, ergänzt seine Frau. Dilara möchte jetzt noch zum Sandkasten bei Gosch Sylt. „Da muss man auch nichts bezahlen“, sagt sie.

„Wir würden uns hier kein Gericht für 20 Euro kaufen“

Kira Schönberg (24) und Katharina Steube (23) studieren beide – mit Geld nicht verschwenderisch umzugehen, ist für beide selbstverständlich. Gerade sind sie mit dem Fahrstuhl auf das neue Rathaus gefahren und wollen sich nun auf dem Maschseefest eine Stärkung holen. Einmal im Jahr kommen die Freundinnen gemeinsam her, daher kennen sie sich aus: Zielstrebig lassen sie die teureren Gastronomen am Nordufer liegen und steuern gleich auf das sogenannten Food Village zu, die kleine Budenlandschaft gegenüber dem Sprengel-Museum. Döner, Bratwurst, Gebäck – an den kleinen Ständen gibt es eine große Auswahl an Snacks und Fastfood. „Wir müssen hier keine Riesenportion essen“, sagt Schönberg.

Katharina Steube (rechts) und Kira Schönberg wollen für 30 Euro etwas auf die Hand, einen Nachtisch und etwas zu trinken kaufen. Quelle: Manuel Behrens

Die beiden Studentinnen wissen schon genau, was sie für ihre 30 Euro wollen: eine Kleinigkeit auf die Hand, etwas zu trinken und einen Nachtisch. „Wir würden uns hier kein Gericht für 20 Euro kaufen“, sagt Steube. Ob das Geld für jeweils zwei Speisen und ein Getränk reicht?

Schönberg stellt sich zuerst an und kauft einen ungarischen Langosch. 5,50 Euro kostet der in Fett gebackene Hefeteig. „Für ein bisschen Teig, Sauerrahm und Käse ist das gar nicht mal so günstig“, überlegt sie. Ihre Freundin holt sich eine Falafelrolle für 5 Euro. Die gibt es in den meisten Dönerläden in der Stadt wesentlich günstiger. Aber den beiden schmeckt es.

Steube geht dann direkt zum Nachtisch über. Sie hat sich einen Softeisstand ausgesucht: 4,50 Euro bezahlt sie für einen kleinen Becher mit Schokoeis. Mit einer Pinzette drapiert der Verkäufer noch ein paar Gebäckstücke und Blaubeeren auf die Spitze. Die Portion ist nicht sonderlich üppig, sieht aber sehr gut aus. Die 23-Jährige ist zufrieden, während ihre Begleiterin erst einmal aussetzt – die ungarische Teigtasche hat satt gemacht.

Katharina Steube (rechts) und Kira Schönberg schätzen das Food Village auf dem Maschseefest. Quelle: Manuel Behrens

Bei der Getränkeauswahl einigen sich die Studentinnen auf Bowle. Je 0,3-Liter-Becher zahlen sie 5 Euro. Nach den ersten Schlucken spießen die beiden die Früchte aus dem Getränk heraus und probieren sie stirnrunzelnd. Von der Qualität des Obstes sind sie offenkundig nicht überzeugt.

5 Euro sind jetzt noch übrig, damit sich Schönberg ihren Nachtisch holen kann. Sie bleibt bei den ungarischen Spezialitäten: Die 24-Jährige kehrt zu dem Stand zurück und bestellt sich einen ungarischen Baumkuchen, mit Zucker ummantelter Teig.

5 Euro haben die beiden pro Bowle bezahlt. Quelle: Manuel Behrens

Fast anderthalb Stunden sind die Studentinnen mit den 30 Euro ausgekommen, jetzt ist das Geld bis auf den letzten Cent weg. „Das war eigentlich perfekt so“, sagt Schönberg. „Jetzt noch etwas zu trinken kaufen zu können, wäre aber trotzdem schön.“

„Lange kommen wir mit dem Geld eher nicht aus“

Thorben Fischer und seine Verlobte Sandra Maciejeweska aus Langenhagen sind aus einem besonderen Grund zum Maschseefest gekommen: Sie schauen sich einen Sänger an, der im Herbst auf ihrer Hochzeit singen wird. Gleichzeitig wollen sie das Fest genießen, das ihnen gut gefällt – „weil man so schön lange am Wasser entlanglaufen kann“. 30 Euro haben sie dabei zur Verfügung. „Also lange kommen wir damit eher nicht aus“, vermutet der 29-jährige Fischer.

Auch Sandra Maciejeweska und Thorben Fischer haben ein Budget von 30 Euro zur Verfügung. Quelle: Lisa Neugebauer

Gerade war das Paar an der Löwenbastion, wo es für 19 Euro eine „winzige Tapasplatte“ gab. Diese Ausgabe lief noch außerhalb des HAZ-Budgets. Da der Hunger damit noch nicht gestillt ist, kaufen sich die beiden am nächsten Stand zwei Crêpes für 4 Euro (mit Nutella) und 5 Euro (mit Nutella und Banane). „Die sind wirklich gut und das Geld wert“, sagt Maciejeweska. Weiter Richtung Nordufer gönnt sich das Paar zwei Cocktails für je 7 Euro. „Dafür, dass die sehr mild sind und wenig Alkohol drin ist, sind sie sehr teuer“, meint Fischer. „Aber das geht noch.“

Zwar achten beide darauf, wie viel sie an einem Abend auf dem Fest ausgeben, aber Getränke und Leckereien seien immer drin. „Dafür geht man ja auch arbeiten, um sich mal was zu gönnen“, meint Maciejeweska.

„Dafür geht man ja auch arbeiten, um sich mal was zu gönnen“, sagt Sandra Maciejeweska. Quelle: Lisa Neugebauer

Nachdem sie das letzte Geld für einen Aperol Spritz (5 Euro) und ein kleines Bier (3,50 Euro) ausgegeben und sogar noch 1,50 Euro zugezahlt hat, resümiert die 27-Jährige: „30 Euro sind gar nicht so wenig, wenn man nicht in die dekadenten Restaurants geht. Die Buden sind etwas billiger, und da bekommt man für das Geld schon einiges.“ Trotzdem sind sie und ihr Verlobter überrascht, wie schnell das Geld weg ist: „Wir haben gerade mal in einer Stunde 30 Euro ausgegeben.“

Von Manuel Behrens und Lisa Neugebauer