Hannover

Nachhaltigkeit liegt voll im Trend – das lässt sich auch auf dem Maschseefest beobachten. Beim Gang entlang des Ost- und Nordufers finden sich nur wenige Stände, die ihr Essen oder ihre Getränke in Plastikeinweggeschirr herausgeben. Die meisten greifen auf Pappteller, Mehrwegbecher oder klassisches Geschirr zurück.

Das ist kein Zufall. Maike Scheunemann, Sprecherin der Hannover Veranstaltungs GmbH, erklärt, dass der Veranstalter die Standbetreiber schon seit mehreren Jahren darauf hinweist, Müll zu reduzieren. Zwar ist die Nutzung von Plastikgeschirr nicht verboten, doch alle Standbetreiber sind angehalten, möglichst plastikfrei zu arbeiten. Und die ziehen mit. „Die Gastronomen spüren, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Gästen aktuell ist“, sagt Scheunemann.

Longdrinks ohne Strohhalm

An der Löwenbastion etwa verkauft Standbetreiber Martin Dworaczek Longdrinks im Fever-Tree. Die Getränke serviert er in Mehrwegplastikgläsern, für die die Gäste Pfand zahlen müssen. „Die Gläser sind nicht nur wiederverwendbar, sondern haben auch den Vorteil, dass sie nicht kaputt gehen“, sagt Dworaczek. Auf Strohhalme verzichtet er ganz.

Martin Dworaczek. Quelle: Lisa Neugebauer

Ahmed Hasan von der Kebab Hütte gibt seit vergangenem Jahr nur noch Papierstrohhalme, Holzbesteck und Pappverpackungen heraus. „Wir machen das für die Welt“, sagt der Standbetreiber. Vorher habe er nur Plastik gehabt. Doch die neuen Verpackungen hätten sogar noch einen anderen Vorteil, findet Hasan: „Designer geben sich richtig Mühe mit den Kartons. Die sehen einfach besser aus.“

Ahmed Hasan. Quelle: Lisa Neugebauer

Am Nordufer bereitet das Team von Bären-Stark Essen auf dem Grill und in großen Pfannen zu. Pilze gibt es in der Pappschale, andere Pfannengerichte kommen sogar gleich in essbaren Schalen zum Kunden. „Wir arbeiten Stück für Stück darauf hin, weniger Müll zu produzieren“, sagt Mitarbeiterin Domenica Borcherding. „Es wird ja nicht besser auf der Welt.“ Manche ihrer Kunden könnten mit dem ökologischen Denken allerdings nicht so viel anfangen, sagt sie. „Das Holzbesteck mögen viele im Mund nicht.“

Domenica Borcherding an der Champignon-Pfanne. Quelle: Lisa Neugebauer

Kristina Steinepreis betreibt den Stand Yalmanc Bowle. Sie sagt, für sie sei es schwierig, auf Plastik zu verzichten. „Es gibt keine guten Alternativen zu Plastikstrohhalmen oder -bechern.“ Dazu komme der Preis: „Für 10.000 Plastikstrohhalme bekomme ich gerade einmal 100 Papierstrohhalme“, sagt die Standbetreiberin. „Das wird zu teuer.“ Zudem würden sich die Papierhalme zu schnell auflösen – ähnlich wie die Alternative aus Maisstärke.

Kristina Steinepreis. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch auf die Plastikbecher will Steinepreis nicht verzichten: Pappbecher würden zu schnell durchweichen, Pfandbecher bräuchte sie zu viele. „Die Leute wollen die Bowle ja im Gehen trinken.“ Dennoch spürt auch Steinepreis, dass der Druck wächst. „Viele Kunden fragen, warum wir noch Plastik verwenden und viele wollen explizit keinen Strohhalm“, sagt sie. „Vor zwei Jahren war das noch kein Thema.“

Das Team von Vorlop & Sohn verkauft ebenfalls Bowle. Die Mehrkosten für ökologisch abbaubare Becher und Strohhalme nimmt man in Kauf. Mitarbeiterin Janett Heinecke zitiert ihren Chef, der gerade nicht am Stand ist: „Das Meer ist unverzichtbar.“ Ein YouTube-Video in dem zu sehen ist, wie einer Schildkröte ein Strohalm aus der Nase gezogen wird, habe sie animiert, ihr System zu ändern.

Mitarbeiterinnen von Vorlop & Sohn. Quelle: Lisa Neugebauer

Komplett vermeiden lasse sich der (Plastik-) Müll auf dem Fest, das jährlich etwa 2,5 Millionen Besucher anlockt, allerdings nicht, sagt Sprecherin Scheunemann. Einige Besucher brächten schließlich auch eigene Verpackungen mit. Doch sie fügt an: „Wir sind aber auf einem guten Weg.“

Mehr zum Thema:

Maschseefest: Wie weit kommen Besucher mit 30 Euro?

Maschseefest: Die Partybilder vom 1. August

Neun Dinge, die Sie noch nicht über das Maschseefest wissen

Halligalli ohne Rücksicht? Kritik am Maschseefest wächst

Das sind die Höhepunkte auf dem Maschseefest 2019

So bunt war der Auftakt beim Maschseefest

Von Lisa Neugebauer