Beim diesjährigen Maschseefest achten Veranstalter und Stadtverwaltung noch stärker auf den Schutz der Südstädter vor Belästigungen. So darf werktags am Geibeltreff nur noch bis 22.20 Uhr gefeiert werden. Zudem wird die gesamte westliche Südstadt jeweils an vier Tagen in der Woche für Besucherverkehr gesperrt.