Die Kiste mit den Zutaten für ein leckeres Essen ist proppenvoll: Erdbeeren, Schnittlauch und allerlei anderes Grünzeug tragen Lanah (10), Keno (9) und Lukas (8) an diesem Sonntag sichtlich stolz als Ernte von ihrem Beet vor der Rathaustreppe davon. Das Besondere: Das Beet für die Pflanzen war im Wasser angelegt, im Maschteich. „Flow garden“, den „schwimmenden Schulgarten von Hannover“ hat Künstler Joy Lohmann das Projekt genannt.

Kräuter für die Spirituosenproduktion

Sechs Monate lang schwammen die Beete auf selbst konstruierten Inseln im Maschteich und dienten mehr als 20 Grundschulklassen als Anschauungsobjekte für alternative Bebauungsflächen in Zeiten des Klimawandels. Insgesamt fünf Garteninseln waren in dieser Zeit hinter dem Rathaus zu besichtigen. Die Firma Hannover Gin beispielsweise zog dort Kräuter als Zutaten für die hauseigene Schokoladen- und Spirituosenproduktion. „Die Nachfrage nach Schwimminseln steigt mit den Meeresspiegeln“, sagt Lohmann.

Solarinsel ist geplant

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, die Berliner Stiftung Bildung, die Röchling Stiftung und als Kooperationspartner das hannoversche Schulbiologiezentrum haben das 15.000 Euro teure Projekt ermöglicht, das jetzt mit Beginn der kalten Jahreszeit erst einmal zu Ende gegangen ist. Die Inseln würden im Winter größtenteils eingelagert, sagt Lohmann. Geplant sei aber auch, in einem See nahe Hamburg einen Eisgang zu testen. Ein „Tiny float“, eine Schwimminsel mit Häuschen im Stil der Tiny-Houses für Obdachlose, schwebt Lohmann und seinen Mitstreitern als nächstes Projekt vor. Eine Solarinsel ist ebenfalls geplant. Schwimmende Schulgärten für Kinder in Kooperation mit dem Schulbiologiezentrum soll es in jedem Fall im nächsten Jahr wieder geben. Ob der Maschteich erneut als Gewässer diene, sei noch ungewiss, sagt Lohmann. Spätestens 2021 wird es aber wohl auch genau an diesem Ort wieder klappen mit den schwimmenden Beeten.

